「ちなみに2色目」「何色か持ってる！」【ユニクロ】マニアの「複数買いアイテム」

冬の毎日コーデで使えるアイテムを買い足したい！ そんな大人女性は、おしゃれさんのリアルバイを参考にしてみて。今回は、【ユニクロ】マニアが思わず複数買いしたというアイテムをピックアップ。オンオフ使えるカーディガンや、こなれ見えが狙えるワイドパンツなど、おしゃれさんが太鼓判を押す商品をご紹介します。

カジュアルもきれいめも◎ 襟付きカーディガン

【ユニクロ】「ミラノリブシャツカーディガン」\2,990（税込・セール価格）

ユニクロ好きのインフルエンサー@mi___.5さんが、愛用しているのがこのシャツカーディガン。「ちなみに二色目」と複数買いをするほどお気に入りなのだそう。スナップでは、身長158cmであえて3XLを着用。襟付きデザインなので、ゆるめに着てもクリーンな雰囲気が漂います。ベージュ・グレー・オリーブ・ネイビーという落ち着いた色展開も、大人には嬉しいポイント。

カラバリ豊富！ ゆるっと穿けるスウェットパンツ

【ユニクロ】「スウェットワイドパンツ」\3,990（税込）

ユニクロ公認インフルエンサーの@panko0821さんが、「何色か持ってる」と紹介しているスウェットパンツ。ストンと落ちるワイドストレートシルエットで、脚のラインを拾いにくいのが嬉しいポイント。裾はドロスト仕様になっているため、シルエットのアレンジも楽しめます。グレーのほか、トレンドカラーのワインやブラウン系など、全10色の豊富なラインナップも魅力。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mi___.5様、@panko0821様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。