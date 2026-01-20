お家にやってきて4年-。飼い主さんの感慨深い言葉と共に、元保護猫のアテチちゃんが床で日向ぼっこする姿が投稿されました。安心しきったようなポーズでくつろぐ様子に、思わず胸が熱くなった人もいたようです。投稿はXで16.6万表示・1.4万いいねを集め「なんと可愛らしい」「こっちまで幸せになる」といった声が寄せられています。

床で日向ぼっこを楽しむ、アテチちゃん

Xアカウント『ステネコ成長日記』に登場するのは、猫の「アテチ」ちゃん。4年前、公園の排水溝にいたところを保護され、飼い主さんのお家に迎えられました。

そんなアテチちゃんの成長ぶりが伝わる1枚の写真が、X上で反響を呼んでいます。

「我が家に来て4年 やっと安心して床で日向ぼっこができるようになりました！」

そんな言葉と共に投稿されたのは、仰向けになって床に転がり、日向ぼっこを満喫するアテチちゃんの姿でした。

お腹を上に向けたいわゆる「ヘソ天」状態で、手足を投げ出してリラックスしていたというアテチちゃん。わずかに見える口元からは、ペロリと舌ものぞかせていたそう。

あまりにも愛らしいリラックスポーズに、思わず頬が緩んでしまいます。長い期間を経て、ようやく見せてくれた“安心の姿”なのかもしれません。

安心しきった『リラックスポーズ』に共感と感動の声

アテチちゃんの日向ぼっこの姿は、多くの人を笑顔にしてくれたようです。

「猫ちゃんのひらきだー！可愛い」「お腹だけじゃなく舌まで出して…w本当安心しきってる感じですね」「わー！こっちまで幸せになるヒラキありがとうございます」「見事なヘソ天！」といった声が寄せられました。中には「感慨深いですね」と、しみじみと思いを馳せるようなコメントもあったそうです。

飼い主さんと共に過ごす日々を重ねてきたからこそ、ようやく見ることができた光景なのかもしれません。安心して身を投げ出す姿に、こちらまで温かな気持ちになりました。

Xアカウント『ステネコ成長日記』では、そんなアテチちゃんの穏やかな日々が投稿されています。

飼い主さん、アテチちゃん、この度はご協力誠にありがとうございました。

