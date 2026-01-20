飼い主さんが勉強したルーズリーフを、猫が見つけてしまって…？一生懸命紙にじゃれつく姿がかわいすぎると話題で、動画は1,900件以上の高評価を獲得。「『こんにゃもんこんにゃもん！！！』って感じ？w」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：『勉強するなってこと？』→机の上にある紙を発見したネコが……笑ってしまう光景】

おもちゃを発見

Tiktokアカウント『omochii66』に投稿されたのは、机の上でルーズリーフと必死に格闘している猫の様子です。動画に登場するのは、短足マンチカン×アメショの猫さん（2024年6月6日生まれ、シルバータビー）です。猫さんは、普段からとてもおてんばな性格の女の子なのだそう。

この日猫さんは、机の上に置いてあった1枚の紙を発見したといいます。この紙は、飼い主さんが一生懸命勉強して、びっしりと書き込みを行った後のルーズリーフ。猫さんは、ものすごい勢いで紙につかみかかると、両手でくしゃっと持ち上げたままごろんと転がり、そのまま一心不乱にじゃれつきはじめたのだとか。

全力で遊ぶ

飼い主さんの勉強道具は、あっという間に猫さんのおもちゃへと変貌をとげてしまったとのこと。猫さんはとても楽しそうな様子で、前足で“ぽすん”と踏んづけてみたり、噛もうと口を近づけてみたり、はたまたルーズリーフの下にもぐり込んで突き進んでみたりとやりたい放題だったそうです。

荒ぶる猫さんの様子をじっと見ていた飼い主さんは、「これは勉強するなってことでいいよね？？」と思わずにはいられなかったといいます。

何をされても許しちゃう

猫さんの行動は、どう考えても“勉強妨害”という名のネコハラに該当しますが、その行為は怒るどころか笑ってしまうほど愛らしく感じてしまいます。そういうところが、私たちの心をわしづかみにして離さない“猫”というかわいい生き物の魅力だと言えるでしょう。

自由でマイペースな猫ライフを満喫している猫さんの日々の姿は、これからも多くの人々を笑顔にし、元気と癒しを届け続けてくれることでしょう。

投稿には、「（「これは勉強するなってことでいいよね？？」というキャプションに対し）当たり前じゃないですか！w」「こんなん脱力してまう！w」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Tiktokアカウント『omochii66』では、この他にも猫のかわいくて楽しい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Tiktokアカウント「omochii66」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。