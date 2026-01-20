今季最強・最長寒波が襲来するでしょう。25日(日)頃にかけて強い冬型の気圧配置が続き、日本海側では大雪が5日以上続く見込みです。北陸では24時間で100センチの降雪量となる所があるでしょう。また、JPCZの影響で、北陸から山陰を中心に山地だけでなく、平地でも雪が強まる恐れがあります。通行止めや車の立ち往生など交通障害に警戒が必要です。

【北海道〜東海】日本海側で大雪 太平洋側で積雪も

今季最強・最長寒波が襲来するでしょう。25日(日)頃にかけて強い冬型の気圧配置が続き、日本海側では大雪が5日以上続く見込みです。北陸では24時間で100センチの降雪となる所があるでしょう。また、JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)の影響で、北陸から山陰を中心に山地だけでなく、平地でも雪が強まる恐れがあります。



【北海道・東北】低気圧の影響で20日(火)は日本海側を中心に猛ふぶきや大雪となるでしょう。車の立ち往生など交通障害に警戒が必要です。21日(水)以降は寒波の影響で断続的に雪や風が強く、道路への気象影響リスクが高い状態が続きます。冬用タイヤやチェーンの装着に加え、スコップや砂などの冬用装備を車に積んでおいてください。



【北陸】20日(火)は雪が降り、21日(水)以降はJPCZの影響で雪が強まるでしょう。山沿いを中心に24時間で100センチの降雪となる所もありそうです。できるだけ不要不急の外出は避けてください。どうしても外出しなければならない場合には、最新の交通情報を確認し、迂回や通行ルートの見直しも検討してください。



【関東甲信】平野部では晴れる所が多いですが、20日(火)は風が強いでしょう。関東北部や長野県の山沿いでは大雪となる恐れがあります。20日(火)と22日(木)を中心に気象影響リスクが高くなります。峠越えの車は冬の装備が必要です。



【東海】20日(火)は風が強いでしょう。車の運転は横風に流されないようお気をつけください。21日(水)夜から22日(木)にかけては平地にも雪雲が流れ込むでしょう。普段雪の少ない名古屋周辺でも雪が降る可能性があります。積雪や路面の凍結に注意が必要です。

【近畿〜九州】道路への影響リスク大 大雪による交通障害に警戒

【近畿・中国地方】近畿北部や山陰では断続的に雪が強まるでしょう。21日(水)からはJPCZの影響で平地でも大雪となる恐れがあります。近畿中部や南部、山陽でも21日(水)午後から雪雲が流れ込み、積雪となる所がありそうです。スタッドレスタイヤやチェーンの装着を義務付ける冬用タイヤ規制となる区間がありそうです。通行止めとなる可能性もありますので、最新の交通情報を確認してください。



【四国・九州北部】20日(火)から風が強まるでしょう。車の運転は横風に流されないよう慎重な運転を心がけてください。21日(水)昼頃からは山地を中心に雪雲の流れ込む所があるでしょう。路面状況の変化にご注意ください。



※道路ごとの影響については、道路の気象影響予測も参考になさってください。(気象予測に基づく影響予測ですので、実際の規制状況は道路管理者等の発表をご確認ください。)

雪道運転 万が一に備えての安心グッズ

雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。

(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。

(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。

(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。

(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズをクルマに積んでおくようにしてください。加えて、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪や猛吹雪が予想される場合は、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。

雪道で立ち往生 一酸化炭素中毒に注意を

もしも雪道で立ち往生してしまった場合、一酸化炭素中毒に注意が必要です。



車が雪に埋まったときは、原則、エンジンを切りましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。窓を開けて換気しても、窓の開口量や風向きなどの条件によっては、一酸化炭素中毒の危険が高まることがあります。



防寒などでやむを得ずエンジンをかけるときは、マフラーが雪に埋まらないように、こまめにマフラーのまわりを除雪してください。雪道を運転する場合は、万が一に備えて、除雪用のスコップや防寒着、毛布などを車内に用意しておくとよいでしょう。