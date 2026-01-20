赤葡萄のリッチな味わい、『クラフトボス 世界のＴＥＡ』から「赤葡萄ティーエード」が登場
サントリーの『クラフトボス 世界のＴＥＡ』シリーズから、ヨーロピアンな世界観をまとった新作「赤葡萄ティーエード」が1月20日より、期間限定で登場する。赤葡萄の芳醇な味わいを主役にしたご褒美感あふれる一杯で、シリーズはリニューアル後の2025年3月から11月にかけ、販売数量が前年比で二桁増と好調を維持。紅茶の枠を超えた“世界を旅するティー”として存在感を高めている。
『クラフトボス 世界のＴＥＡ』は、茶葉とフルーツなどを組み合わせたアレンジティーのトレンドに着想を得たシリーズだ。発売以降、「今までに飲んだことのない味わい」「こだわりを感じる」「世界を感じられて楽しい」といった声が寄せられ、支持を広げてきた。
今回登場する「赤葡萄ティーエード」は、ヨーロッパ諸国で親しまれている赤葡萄ベースのデザートティーをヒントに開発された。ケニア産茶葉とスリランカ産ディンブラ茶葉をブレンドし、ぶどう果汁といちご果汁を合わせ、さらにブラッドオレンジの香りを重ねることで、華やかで複層的な味わいに仕上げている。芳醇な赤葡萄のリッチさが際立つ、ご褒美感のある一杯が特長だ。
パッケージは、冬の華やかなヨーロッパをイメージしたステンドグラス調のデザインを採用。ぶどう、いちご、ブラッドオレンジのイラストを配し、フルーティーな味わいを視覚的にも表現した。ワインレッドの液色も、新年のハレの日を彩る要素となっている。
発売を記念し、「トムとジェリー」とのコラボキャンペーン第2弾も実施される。Ｘで該当のキャンペーン投稿をリポストすると、抽選で5人に「あのさかなになりきれる寝袋＆ジェリークッションセット」が当たる。さらに、期間中にリポストした人の中から抽選で50人に『クラフトボス 世界のＴＥＡ フルーツティーエード』1ケースが当たるＷチャンスも用意されている。
キャンペーン期間は1月20日午前9時から2月28日午後11時59分まで。ＢＯＳＳ公式Ｘアカウントとトムとジェリー公式Ｘアカウントをフォローし、1月20日午前9時に投稿されるキャンペーンポストをリポストすることで応募できる。
