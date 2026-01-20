エンゼルスの菊池雄星投手（３４）が日本時間２０日に自身のＳＮＳを更新。西武・高橋光成投手（２８）とのオフ会ショットを公開した。

インスタグラムで「先日、高橋光成選手が、僕に会うためだけに１泊２日でカリフォルニアの自宅まで来てくれました」と伝えた菊池。「夫婦で昔から応援している大切な後輩です。いつも野球に真摯（しんし）に取り組み、人に優しいナイスガイです」と高橋を紹介。

そして「数時間のみの再会でしたので、わざわざカリフォルニアに来てくれた彼に、何をプレゼント出来たかはわかりませんが、とても楽しい時間となりました」とつづり、妻・瑠美さんも加わってテーブルを囲んだ３ショットを添えた。

この投稿には「高橋選手も色々な思いがあり貴重な時間だっただろうな」「ご夫妻とご会食しただけでも高橋光成さんの財産ですね。大きなプレゼントですね」「来年こそはＭＬＢで投げ合ってほしいです」などの声が寄せられている。

高橋はポスティングシステムを利用しメジャー挑戦を目指していたが、４日に西武と再契約した。