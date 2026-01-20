【きょうから】濃厚デミとふわとろオムに包まれる…松屋自慢『オムデミハンバーグ定食』が登場
牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」はきょう20日から、『オムデミハンバーグ定食』を全国販売開始する。
【写真】とろ〜りチーズとオムレツのコラボ『チーズオムデミハンバーグ定食』
同店自慢の『オムデミハンバーグ定食』（1180円）が登場。ジューシーに焼き上がったハンバーグに、たっぷりとかけられた艶やかなデミグラスソース。そして玉子を2個使用した、ふわふわオムレツをのせて提供。一口頬張れば、濃厚なデミグラスソースと、溢れ出す肉汁がオムレツとともに絡み合い、口いっぱいに幸せが広がる逸品となっている。ホカホカご飯との相性も抜群で、最後の一口まで存分に楽しめる。
また、オムデミハンバーグ定食のほかにも、多彩なラインアップを展開。シンプルに味わう『デミグラスハンバーグ定食』（990円）、玉子のまろやかさをプラスして味変を楽しむ『デミたまハンバーグ定食』（1080円）、とろ〜りチーズとオムレツのコラボ『チーズオムデミハンバーグ定食』（1380円）も販売する。
※全て税込価格
