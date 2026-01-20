「Top’s」監修商品6品

　JR東日本クロスステーション　リテールカンパニーが運営する「NewDays｣「NewDays KIOSK」では、バレンタインシーズンに向けて、チョコレートケーキが有名な人気洋菓子店「Top’s（トップス）」が監修した商品を、きょう20日から発売する。

　4回目のコラボとなる今回は、商品数過去最多の6品を発売。新作はニュータスSweetsから『チョコタルト』と『ショコラパフェ』、ニュータスBakeryから『チョコフランスパン』が登場する。人気洋菓子店の味を手軽に楽しめる、バレンタインデーにもおすすめのラインナップを用意した。

　また、発売を記念して、Top’sの定番人気商品『トップス　ヤミーWB 12枚』が20人に当たるNewDays公式Xフォロー＆リポストキャンペーンを実施する。

■ラインナップ詳細（価格は全て税込）
『チョコのクレープ〜くるみを抜いちゃいました〜』268円

Top’sの人気商品「チョコレートケーキ」をイメージし、クレープ皮にチョコクリーム、スポンジ、削りチョコ、ココアパウダーを入れ包んだ。「くるみ」を抜いてチョコクリームをシンプルに楽しめるように仕上げた。

『チョコタルト』258円

タルト生地にTop’sのチョコレートケーキをイメージしたチョコクリームを絞り、チョコチップをトッピング。

『ショコラパフェ』358円　※NewDaysのみで販売

ベルギーチョコ使用。ココアスポンジ、チョコムースにチョコホイップを絞った。トッピングにはくるみとガトーショコラ生地をのせたショコラパフェ。

『チョコ　チュロッキー』185円

ブラックココアを使用したチョコ味のチュロッキーにビターチョコをかけ、アーモンドクランチをトッピング。アーモンドクランチがアクセントになり、さまざまな食感が楽しめる。

『チョコフランスパン』198円

チョコ風味のフランスパンにチョコホイップクリームとチョコクリームをサンド。

『チョコホイップ』170円

Top’sのチョコレートケーキをイメージしたチョコ風味ホイップをサンド。チョコ風味ホイップが主役のNewDaysオリジナルランチパック。