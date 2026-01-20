【きょうから】洋菓子店「Top’s」監修商品がNewDaysに “チョコレートケーキ”イメージのランチパックも
JR東日本クロスステーション リテールカンパニーが運営する「NewDays｣「NewDays KIOSK」では、バレンタインシーズンに向けて、チョコレートケーキが有名な人気洋菓子店「Top’s（トップス）」が監修した商品を、きょう20日から発売する。
【写真】NewDaysオリジナル！『ランチパック チョコホイップ』
4回目のコラボとなる今回は、商品数過去最多の6品を発売。新作はニュータスSweetsから『チョコタルト』と『ショコラパフェ』、ニュータスBakeryから『チョコフランスパン』が登場する。人気洋菓子店の味を手軽に楽しめる、バレンタインデーにもおすすめのラインナップを用意した。
また、発売を記念して、Top’sの定番人気商品『トップス ヤミーWB 12枚』が20人に当たるNewDays公式Xフォロー＆リポストキャンペーンを実施する。
■ラインナップ詳細（価格は全て税込）
『チョコのクレープ〜くるみを抜いちゃいました〜』268円
Top’sの人気商品「チョコレートケーキ」をイメージし、クレープ皮にチョコクリーム、スポンジ、削りチョコ、ココアパウダーを入れ包んだ。「くるみ」を抜いてチョコクリームをシンプルに楽しめるように仕上げた。
『チョコタルト』258円
タルト生地にTop’sのチョコレートケーキをイメージしたチョコクリームを絞り、チョコチップをトッピング。
『ショコラパフェ』358円 ※NewDaysのみで販売
ベルギーチョコ使用。ココアスポンジ、チョコムースにチョコホイップを絞った。トッピングにはくるみとガトーショコラ生地をのせたショコラパフェ。
『チョコ チュロッキー』185円
ブラックココアを使用したチョコ味のチュロッキーにビターチョコをかけ、アーモンドクランチをトッピング。アーモンドクランチがアクセントになり、さまざまな食感が楽しめる。
『チョコフランスパン』198円
チョコ風味のフランスパンにチョコホイップクリームとチョコクリームをサンド。
『チョコホイップ』170円
Top’sのチョコレートケーキをイメージしたチョコ風味ホイップをサンド。チョコ風味ホイップが主役のNewDaysオリジナルランチパック。
