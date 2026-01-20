冬季に観光客が増える新潟県湯沢町で、ＪＲ東日本や周辺自治体が「夕食難民」対策に乗り出している。

ＪＲ東は新幹線を使って東京から駅弁を輸送する実証実験を実施。長岡市や南魚沼市は、受け皿となる飲食店を観光客に周知する取り組みを進めている。（甲斐史子）

ＪＲ越後湯沢駅で駅弁や土産物の販売を手がけるＪＲ東日本新潟シティクリエイト（新潟市）などは今月１０、１１日、首都圏で製造した駅弁を上越新幹線で輸送し、同駅で販売する実証実験を行った。

同町では近年、素泊まりで外食する「泊食分離」が進んでいる。経営者らが高齢になった宿泊施設で食事の提供が難しくなっているほか、外食を好む訪日外国人客の増加も影響しているとされる。

一方、飲食店は不足しており、夕食時間帯はスーパーやコンビニ店も混雑し、食事の確保に苦労する観光客の姿が目立つ。同駅内の商業施設「ＣｏＣｏＬｏ湯沢」では、地元企業から仕入れた駅弁を販売しているが、売り切れることもあるという。

実証実験は、こうした問題の解決に貢献し、観光地としての魅力向上を図ることを目的に実施。雪の影響を受けにくく、安定的な輸送が期待できるＪＲ東の新幹線による貨物輸送サービス「はこビュン」を活用した。

１０日は、朝に製造した「チキン弁当」や「炭火焼風牛たん弁当」など９種類の駅弁２００個が東京駅で上越新幹線に積み込まれ、約１時間２５分後にガーラ湯沢駅に到着。車両で越後湯沢駅に運ばれ、午後５時から販売されると、多くの人々が購入していた。

家族で訪れた横浜市西区の会社員（４４）は宿泊先で食べるため駅弁を購入し、「昨年訪れた友人が夕食にありつけなかったと聞いたので買いに来たが、駅弁の種類が多くてラッキーだった」とひと安心した様子だった。

駅弁は１１日には完売するなど好評で、本格実施も検討中だ。ＪＲ東日本新潟シティクリエイト駅ビジネス事業部の灘家千聖さんは「駅弁の種類や数量を充実させ、観光客に楽しんでもらいたい」と話した。

町外の飲食店も「受け皿」に

湯沢町は周辺自治体と協力し、町外の飲食店を観光客に紹介する取り組みを進めている。周辺自治体からは、観光客の回遊による経済効果を期待する声が上がる。

長岡市は昨年１２月、外国人観光客を歓迎するＪＲ長岡駅近くの飲食店を紹介するマップをウェブサイトに公開した。グーグルの機能を活用し、観光客の利用言語に合わせて自動的に翻訳される。周知するチラシをＪＲ越後湯沢駅や同町のスキー場などに設置した。

同市は、市内の飲食店などを対象に、多言語対応の翻訳機や無線ＬＡＮなどを設置する経費の半額を上限２０万円で補助している。

湯沢町から長岡市までは上越新幹線で約２０分。市観光企画課は「長岡の魅力を広く知ってもらう機会にしたい」と意気込む。同町の担当者は「上越新幹線は大雪でも遅れや運休が発生しにくい。観光客の分散につながる」と期待する。

隣接する南魚沼市は、湯沢町のスキー場を目当てに訪れる観光客を市内に呼び込もうと、ＳＮＳも活用して発信に努めている。

昨年１２月にＪＲ六日町駅前で冬季限定のイルミネーションイベントを始めたほか、市内の飲食店を紹介するチラシを湯沢町の旅館などに配布している。