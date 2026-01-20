テレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」が１９日に放送された。

この日は、俳優・岸谷五朗と歌手・岸谷香夫妻の長男で、実業家・岸谷蘭丸氏（２４）がゲスト出演。

蘭丸氏は、自身の海外留学経験を生かし、留学支援サービスを立ち上げ。ＭＥＧＵＭＩは「いいですか。相談して」と母の一面をのぞかせながら「うちも留学。１６歳です。で、スイス、スペイン」と愛息がスイス、スペインの順で留学していることを明かした。

さらに、ＭＥＧＵＭＩは「ちょっとユニークな感じで。中３から（留学に）行って、今は高２」と話した。

蘭丸氏は「最初にスイスに行かれたんですか？。その後にスペインで。スイスか…。太いですね。家が」と感心。つづけて「スイスは、学校の学費が１番高いです」と話した。

ＭＥＧＵＭＩは「スイスが太いって知らなかったのよ」と苦笑。「（学費が）エグい。ウチが行ってる学校じゃないですよ？一番（学費が）ヤバいのがあって。一番ヤバい某学校があって。そこは９０％の子が自家用ジェットで通学してる」と明かしていた。

蘭丸氏も「自国に帰るのに（自家用ジェット）」とうなずき、「普通に油田とか。みんな持ってますよね」と話していた。

ＭＥＧＵＭＩは「油田系系が…。ウチ（の学校）じゃないですよ。ウチじゃないけど、あるのがスイスなんで。この地球上で一番エグいのはスイスだとは…」と話していた。