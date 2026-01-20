これまでに分かっている栃木県内５つの選挙区への立候補予定者の顔触れを紹介します。

栃木１区は自民党の現職、船田元氏（７２）、立憲民主党と公明党が結成する新党「中道改革連合」から出馬が予定される立憲民主党の新人、小池篤史氏（４９）、日本維新の会の元職、柏倉祐司氏（５６）、共産党の新人、青木弘氏（６５）、参政党の新人、大森紀明氏（５４）、無所属の新人、石川文三郎氏（６９）の６人が出馬する見通しです。

栃木２区は、「中道改革連合」から出馬が予定される立憲民主党の現職、福田昭夫氏（７７）、自民党の現職、五十嵐清氏（５６）の２人が立候補するとみられます。

栃木３区は自民党の現職、簗和生氏（４６）、「中道改革連合」から出馬が予定されている立憲民主党の新人、伊賀央氏（６１）、無所属の新人、渡辺真太朗氏（３３）の３人が出馬する見込みです。

栃木４区は「中道改革連合」からの出馬を検討している立憲民主党の現職、藤岡隆雄氏（４８）と、自民党の新人、石坂太氏（４５）、無所属の新人、大貫学氏（６７）の３人が出馬を予定しています。

栃木５区は自民党の現職、茂木敏充氏（７０）、国民民主党の新人、寺田和史氏（４６）、共産党の新人、岡村恵子氏（７２）の３人の立候補が予想されます。