マルコメ「糀甘酒」など紹介 都内で春夏提案会

マルコメは1月6日から8日まで都内のホテルで、「2026春夏ご提案会（東京会場）」を開催した＝写真。プラス糀ブランドで展開する「糀甘酒」をはじめ、フリーズドライ（FD）顆粒タイプを含む即席みそ汁、調理みそなど3月上旬から販売する新商品・リニューアル品を提案。春夏の棚割や販促、デリカ向けレシピも紹介した。

「糀甘酒」シリーズでは、「糀甘酒LL糖質30％オフ」を新発売し、「糀甘酒LL糀リッチ粒」の小容量130㎖サイズをリニューアル。2品ともに持ちやすく、売場での視認性が高い165㎖サイズで提案する。同シリーズでは夏バテ・熱中症対策に加え、運動時などの飲用シーンも訴求する。

FD顆粒タイプの即席みそ汁では「お徳用フリーズドライ顆粒みそ汁タニタ食堂監修」を6食入りで新発売。10食入りの「お徳用フリーズドライ顆粒みそ汁」4品をリニューアルする。顆粒みそタイプの「あごだし香る冷や汁の素」も2食入りで新発売する。

提案会では、みそや即席みそ汁などの棚割に加え、「糀甘酒」「米糀ミルク」の提案、きゅうりの食べ方提案などの販促も紹介。デリカ向けでは、「生塩糀パウダー」のとり天に対する効果、「米糀粉末」のフランスパンに対する効果も紹介した。