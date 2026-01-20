歌手の工藤静香（55）が17日、Instagramのストーリーズを更新。「これ私じゃん」とコメントした、母親の写真に反響が寄せられている。

Instagramで、自宅の庭で育てた果物を収穫し、それを使って料理をする様子を公開すると、「大豪邸ですね」「もう庭が庭ではなく公園」「美味しそう 家族の皆さんが羨ましいです」などのコメントが寄せられ、話題になっていた工藤。

その後も、長女でフルート奏者のCocomiのリクエストで作ったというタコを使った料理や、「ばばちゃん大好物の黒糖蒸しパンをつくりました！」と、母親のために料理をしたことなど、家族との日常の様子を発信している。

「怖いくらいそっくり！」母親の写真を公開

17日に更新したストーリーズでは、「これ私じゃん。若い時のばばちゃん。」とコメントし、母親の若い頃の写真を公開した。この投稿にネット上では、「親子だから当然とは言え、これは怖いくらいそっくりですね！」「同一人物と言っても問題ないレベルで似てるね」「綺麗なお母さんですね」などのコメントが寄せられている。

