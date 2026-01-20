元HKT48で女優の田中美久（24）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。3rd写真集のオフショットを投稿した。

3月9日の発売が決定しているが、「タイトル解禁」と「《ぜんぶ、ほんとに決定いたしました！」と明かした。「そして予約段階でベストセラー1位になっていました!! ありがとうございます」と感謝の気持ちも記した。

「記念に写真集の撮影地ポルトガルでのオフショットを公開しますっ」と、ベッドで限界ギリギリまで胸元を大胆に露出した衝撃的な水色ランジェリーショットや、水色Tシャツ姿で歯を磨く姿などを披露した。

田中は熊本県出身。AKB48大島優子に憧れ、母の勧めもあってHKT48の第3期オーディションを受験し、13年8月に合格した。17年12月には週刊誌で初の水着グラビアを披露。18年の11thシングル「早送りカレンダー」で矢吹奈子との「なこみく」コンビで初のセンター選出。同6月の「AKB48世界選抜総選挙」で10位となり初の選抜入り。20年の映画「＃ハンド全力」で単独初主演。21年に1st写真集「1／2少女」を発売。23年にグループを卒業した。

その後もNHK連続テレビ小説「おむすび」に出演するなど女優やタレントとして活躍するほか、水着やランジェリーを含めたモデルとしても絶大な人気を誇る。25年には日本テレビ系連続ドラマ「良いこと悪いこと」にも出演。愛称は「みくりん」。「アイドル界のグラビアクイーン」と称されている。