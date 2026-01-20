力強いデザインの軽二輪ネイキッド

ヤマハ・インドは、2025年11月に最新機能を備えた新型モデル「FZ Rave」を発表しました。

この新しいネイキッドモデルの心臓部には、排気量149ccの単気筒エンジンが搭載されています。最高出力12.4 PS／7250 rpm、最大トルク13.3 N.m／5500 rpmを発揮し、優れた加速性能と爽快な走りを提供します。

【画像】超カッコいい！ これがヤマハ新型ネイキッド「FZ Rave」です！ 画像で見る（13枚）

外観は、スタイリッシュでエッジの効いたグラフィックが特徴となっています。アグレッシブなデザインのヘッドライトが採用されており、ストリートにおいて強い存在感を放ちます。シートは一体型の段付きタイプで、シート高は790mmに設定されています。

足回りにはフロントとリアにディスクブレーキを備え、安全性を高めるシングルチャンネルABSも装備しています。また、安全装備として「サイドスタンドエンジンカットオフスイッチ」も備わります。

インストルメントパネルにはネガティブ液晶クラスターが採用されたほか、利便性を向上させる機能として、Bluetoothに対応した「ヤマハ モーターサイクル コネクト X」も搭載されています。

FZ Raveの現地における価格は11万7218ルピー（日本円で約20万円）で、カラーはマットチタン、メタリックブラックの2色が用意されています。