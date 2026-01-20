オリックス・バファローズで内野手を務める西野真弘さんが、プロ11年目を迎えた心境について語りました。

オリックス・バファローズ内野手の西野真弘さん

東海大浦安高校から国際武道大学、社会人野球のJR東日本を経て、2014年のドラフト7位でオリックスに入団した西野さん。堅実な守備と着実な打撃でチームを支え、2025年シーズンは自己最多となる7本塁打・35打点・打率.287を記録し、キャリアハイを更新しました。

2025年を振り返り、西野選手は「11年目にしてキャリアハイを更新できて、自分の中では、来年も自分に期待できる1年になった」と語ります。「怪我なくシーズンを過ごせたことも大きいですね。首脳陣もいろいろ考慮してくださって、感謝しています」とも話しました。

35歳を超えてのキャリアについて問われると、「体が動く限りは、ずっとやっていきたい。キャリアハイという筋ができたので、『また次も行けるんじゃないか』という期待が自分の中にあります。衰えると言われる年代ですが、そこを突き抜けていったらおもしろいですよね」と前向きな姿勢を示しました。

また、ドジャースで世界一に輝いた山本由伸投手についても言及。「入団当時からキャッチャーが『あの子はいい』と言っていて、素質がありました」と回想。先輩・後輩問わず慕われる“愛されキャラ”で、ワールドシリーズでのピッチングについては「ほんとにうれしかった。感動した」と明かしました。

2026年、西野さんは年男。36歳のシーズンとなります。「優勝を目指してみんなで頑張っていきたいですし、個人としても引き続きキャリアハイを目指して、『36歳でもできる』という姿を見せたい」とさらなる飛躍を誓い、番組を締めくくりました。

（左から）パーソナリティーの田中大貴、オリックス・バファローズの西野真弘選手、パーソナリティーの林歳彦

※ラジオ関西『としちゃん・大貴のええやんカー！やってみよう！！』2025年12月22日放送回より