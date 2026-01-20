ロックバンドROTTENGRAFFTYは20日までに公式サイトを更新。ドラマーHIROSHIがアルコール依存症などの治療のため活動を休止すると発表した。

公式サイトでは「Dr.／HIROSHIに関しまして、以前からアルコール依存症および肘に慢性痛を抱えており今回長期にわたる治療およびリハビリが必要という判断に至りました。そのため、治療に専念するべく、わびさびTOUR FINAL SERIES ONEMAN LIVE札幌公演以降の活動を休止する運びとなりました」と4月29日の公演をもって活動休止すると報告。バンドの今後の活動についてはサポートドラマーを迎えて継続すると説明した。

HIROSHIは「今回の突然の発表でお騒がせしてしまい申し訳ないです。私事になりますが、この度アルコール依存症と真剣に向き合うために活動を休止させて頂く事を決めました」と報告。「何度も禁酒すると言いながらその度に約束を破ってメンバーやスタッフに迷惑をかけ続けておりました。数年前から肘に痛みが出てきており、ドラムにも支障が出てきた悩みもあり一度しっかり治療に専念しようと思います」とし、関係者やファンに謝罪した。