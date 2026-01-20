大手企業・人事リーダーに聞く、キャリア採用の実態 第4回 転職エージェント経由だけでない「ダイレクト採用」に注力! 変化するライオンのキャリア採用
転職がキャリアの選択肢として一般化し、多くの企業が活発にキャリア採用を行う現代。大手企業への転職を検討する方も多いですが、各社が実際にどんな採用を行っているのか実態が見えづらいところがあります。
本企画では、大手企業に特化した転職プロダクト「Bloomキャリア登録」を展開するBloomの代表取締役 平原 俊幸が、「求職者が知りたい視点」をもとにしながら大手企業のキャリア採用責任者にインタビューを行っています。
今回は、ライオンのキャリア開発グループ マネジャーの春田さんにお話を伺いました。石けんとハミガキから始まったライオンは、現在ではオーラルヘルスケア、ビューティケア、ファブリックケアなどの商品が生活者の日常に根ざしています。キャリア採用を拡大する中でも「ダイレクト採用」を強化しているとのこと。その背景や実態について詳しく聞きました。
――春田さんのこれまでのキャリアについて教えてください。
一般消費財のマーケティングに関わりたいという思いもあり2006年に新卒でライオンに入社し、約20年になります。最初は小売店向けの営業を経験し、その後は栄養ドリンクや殺虫剤などのマーケティング・商品開発に5年ほど携わりました。
国内のMBAプログラムへの派遣を経て、その後人事を3年間ほど担当し、人事評価や人事制度の企画などを行いました。さらにその後、新規事業開発を担う部署にも在籍し、現在は人事部門のキャリア開発グループのマネジャーをしています。
――かなり幅広いご経験をされていますね。現在はどんな役割の組織になるのでしょうか。
キャリア開発グループでは人材採用と社内の育成を行っています。
確かにこれまで、かなり広い経験をしてきましたね。現在のキャリア開発グループにおいて、各部門の要望や外部人材の専門性を結びつける基盤となっている面もあります。
――改めてライオンの事業内容について教えていただけますか。
当社の事業は、ハミガキ・歯ブラシ・洗剤・医薬品などを含む一般用消費財事業、アジアを中心とした各国で展開している海外事業、そしてBtoBが中心の産業用品事業の大きく3つのセグメントに分けられます。産業用品事業には、例えば電池用の導電性カーボンやタイヤ用の粘着剤などの事業もあります。
売上の構成としては、生活者の日常に深く根ざした一般用消費財と海外事業で9割程度を占めており、生活者への影響力が非常に大きいのが特徴です。
――競合他社も多い一般用消費財の中で、ライオンの強みはなんでしょうか。
当社の最大の強みは、創業以来の理念である日常の「より良い習慣作り」に徹底してこだわっている点です。我々が目指すのは、単に消費を切り替えてもらう企業活動ではなく、新しい行動・生活習慣を作ることによって、人々の幸せをさりげなくサポートしていくことです。
この根底には、創業者がハミガキや歯ブラシにまだ馴染みが薄かった時代に、商品を広めつつ行動の習慣化を通じて人々の生活を健やかにしてきたという歴史があります。「新しい習慣作り」を意識した事業展開や、さりげない日常の習慣に溶け込むような商品開発が当社の強み・特徴だと思います。
――具体的には、ハミガキや歯ブラシといった既存事業以外にはどのような新規事業に取り組まれているのでしょうか。
我々の挑戦は、コアとなる既存事業の周辺領域に広がっています。例えば、口の中から表情筋にアプローチし、肌をこすることなくリフトケアできる「inquto(インキュット)」を立ち上げ、販売を始めました。
また、私が手掛けていた新規事業開発では、お口の衛生状態だけでなくお口の機能を良くすることを目指しました。高齢者の方々が一生自分の口で食べられる幸せを感じてもらうための「お口のフィットネス」アプリ事業を進めていました。
――今後はどんな事業を展開していきますか?
経営ビジョンとして「次世代ヘルスケアのリーディングカンパニーへ」となることを掲げており、アジアを中心に習慣づくりを通じた社会価値、経済価値の創出を目指しています。
独自の生成AIモデルにAIエージェント機能を実装し、ビジネス部門から100名の開発者を育成する方針など、デジタル活用も加速させていきます。
オフィス内にある自社製品のディスプレイエリア
――ライオンのキャリア採用の状況について教えてください。
経営計画と連動しながら、キャリア採用の規模を大幅に増やしており、2025年は従来と比べて倍程度まで拡大しています。新卒採用に迫る規模感になってきています。
部門別の内訳として、IT・デジタル分野の比率が高く3割程度となっています。その他は研究開発部門のほか営業やコーポレート部門など幅広い領域で採用を行っています。
――実際にはどんな職務経験のある方が入社されているのでしょうか。
募集職種にもよるので多様ですね。IT・デジタル分野であれば業界を問わずITの専門性を持つ方が入社されていますし、消費財に限らず他のメーカーなど事業会社や、コンサルティングファームなどの出身者もいます。
「日常に根ざした商品」を扱っている当社の商品開発や事業の姿勢に共感してくれるというマインド面は入社者共通の部分ですね。
――具体的にはどのような選考プロセスになりますか?
応募があった後、書類選考を経てカジュアルな面談を実施するケースがあります。これは、面接選考に進む前に相互の理解度を高めるためです。その後の選考は、一次選考、最終選考という流れで、一次選考は部門長と人事、最終選考は人事役員や事業部長などが担当することが一般的ですね。
面接は、一次選考ではオフィスに直接お越しいただき、働く場やともに働く社員との雰囲気を感じてもらうことを大切にしています。
――どんな応募経路から採用に繋げているのでしょうか。
従来は転職エージェント経由での採用比率が過半数だったのですが、今年からキャリア採用の体制を強化し、転職エージェント経由ではないダイレクト型の採用に注力しているところです。自社の採用サイトからの応募者や社員による紹介、スカウトサービスや自社へのキャリア登録の仕組みからの応募者の割合が上がってきています。
――ダイレクト型の採用を強化するのはなぜでしょうか。
経営計画に伴い当社の各部門で必要とする人材の要件を確認すると、これまで以上に各領域での専門性を求めるケースが増えています。必要な人材要件を設計し、それに該当する方に直接働きかけを行っていく重要性が高まっているからです。
――キャリア採用を進める上での貴社の課題は何でしょうか。
採用活動上の「ブランディング」が課題と感じています。ダイレクト型の採用を一層強化していくためにも、すぐに転職したい方向けだけでなく、今後転職を検討するかもしれない方も含めてライオンが採用活動を行っていることや自社の魅力を伝え続けたいと考えています。
具体的な活動として、LinkedinなどのSNSの活用や、当社に在籍経験があるアルムナイへのネットワークの構築など、社外への発信・コミュニケーションを増やしています。
インタビューにご対応いただく春田さん
――ライオンで働くことの魅力はどのような点にあるとお考えでしょうか。
まず、働いている人たちの人柄の良さは魅力だと感じています。社外の方からも「接しやすい人が多い」「一緒に働きたいと思うような人が多い」と言われることが多く、社内の雰囲気や人柄の良さは当社ならではの特徴だと考えています。
また、既存事業だけでなく、新規事業や海外の新しい国へのチャレンジなど、新しい取り組みに力を入れている点も事業上で魅力となるポイントです。ライオンは「堅い会社」というイメージを持たれがちでしたが、この10年、20年で大きく変化し、新しいことへ果敢に挑戦できる風土が醸成されてきました。
――働き方や人事制度において特徴はありますか?
数年前の人事制度改革を経て、柔軟な働き方ができるのは大きな特徴です。フルフレックス制度としており、テレワークも制限なく利用が可能です。実際のオフィスへの出社率は半分程度になっています。
――今回オフィスに伺い、綺麗でスペースが広い環境で驚いています。
2023年にオフィス移転し、新しい本社になりました。フリーアドレスで柔軟な働き方をしやすいようにするだけでなく、社員の健康面への配慮もケアしています。休憩時間に卓球やトレーニング、ボルダリングを行えるスペースもあります。子供がいる社員がともに出社して仕事ができるルームも設けています。
――そこまで配慮されたオフィスは珍しいですね。
社員にとって、その会社の働く環境・働き方というのは現代において会社選びの1つの大きな要件だと思います。「より良い習慣づくり」を掲げる当社において、働く際も選ばれる会社になりつづけていく意思の表れでもあると考えています。
ワーカーがリラックスしたり、交流できる多機能なフロア
オフィス内にあるボルダリング設備
――最後に、転職を検討する方へのメッセージをお願いします。
ライオンは一般消費財メーカーとして、日本国内だけでなく海外の多くの人々の日常生活に根ざした商品を提供できるという面で、とても広がりがある事業を展開しています。社会にインパクトを与えたい、今のお仕事に悩みを抱えて自分を変えたいと思われている方々に向けて、当社を今後アピールしていきたいと思っています。
我々は、気づかない「さりげなく」を大切にしつつ、日常の生活で世界中の人々の役に立っていくことにやりがいを感じています。そのような小さなこだわりや研究者・商品開発者の工夫にも興味がある方、日常に根ざした商品に関わりたいというマインドセットを持った方、そして新しい風を社内に起こせる多様な人材を歓迎します。ぜひ、当社の変革をともに実現していきましょう。
ライオン キャリア開発グループマネージャーの春田さん(写真右)とBloom代表取締役の平原(写真左)
平原俊幸 株式会社Bloom 代表取締役。横浜国立大学 経済学部卒、2003年にリクルートエイブリックに入社。転職エージェント事業を中心に法人営業・人事などを経験し、2018年に株式会社Bloomを設立。大手企業特化の転職/キャリア採用プロダクト「Bloomキャリア登録」を展開し、日本を代表する各業界大手企業のキャリア採用事情・転職マーケット動向に精通している。 この著者の記事一覧はこちら
