トランプのグリーンランド発言で米国売り懸念、債券と株が下落、ドルは買い戻し



米国債は下落スタート、時間外で米10年債利回りは4.258%台に上昇し昨年9月3日来高水準。時間外で米株は大幅下落しダウは430ドル安。



昨夜はドル売りだったため今日の東京時間ではいったんドル買いで始まっている、そのため米トリプル安（債券下落・株安・ドル安）は回避。ドル全面高でドル円は158.20円台に上昇。



東京時間09:13現在

ダウ平均先物MAR 26月限 49115.00（-432.00 -0.87%）

Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6905.75（-71.00 -1.02%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25370.50（-318.50 -1.24%）



ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝4671.40（+76.00 +1.65%）



米10年債 4.2586 + 0.0357(+ 0.85%)（時間外取引）

