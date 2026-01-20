ドル円理論価格 1ドル＝158.53円（前日比+0.84円）
ドル円理論価格 1ドル＝158.53円（前日比+0.84円）
割高ゾーン：159.03より上
現値：158.23
割安ゾーン：158.03より下
過去5営業日の理論価格
2026/01/19 157.69
2026/01/16 157.94
2026/01/15 158.50
2026/01/14 157.67
2026/01/13 156.69
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
