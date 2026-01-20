【高潮警報】北海道・根室市、別海町に発表 20日09:34時点
気象台は、午前9時34分に、高潮警報を根室市、別海町に発表しました。また大雪警報を羅臼町に発表しました。
根室地方では、20日夕方まで大雪に、20日夕方から20日夜のはじめ頃まで高潮に警戒してください。
避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。
【警報（発表中）と予報値】
■根室市
□高潮警報【発表】
20日15時頃から20日21時頃にかけて警戒
ピーク時間 20日17時頃
予想最高潮位 1.2m
20日にかけて注意
■別海町
□高潮警報【発表】
20日15時頃から20日21時頃にかけて警戒
ピーク時間 20日17時頃
予想最高潮位 1.2m
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■中標津町
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■標津町
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■羅臼町
□大雪警報【発表】
積雪 20日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
20日にかけて注意