気象台は、午前9時34分に、高潮警報を根室市、別海町に発表しました。また大雪警報を羅臼町に発表しました。

根室地方では、20日夕方まで大雪に、20日夕方から20日夜のはじめ頃まで高潮に警戒してください。

避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。

【警報（発表中）と予報値】
■根室市
□高潮警報【発表】
　20日15時頃から20日21時頃にかけて警戒
　ピーク時間　20日17時頃
　予想最高潮位　1.2m

□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■別海町
□高潮警報【発表】
　20日15時頃から20日21時頃にかけて警戒
　ピーク時間　20日17時頃
　予想最高潮位　1.2m

□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■中標津町
□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■標津町
□なだれ注意報
　20日にかけて注意

■羅臼町
□大雪警報【発表】
　積雪　20日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　20日にかけて注意