シンヤコヅカがピッティで披露　「ツチヤカバン」とのコラボ新作が登場

「ツチヤカバン（TSUCHIYA KABAN）」が、「SHINYAKOZUKA（シンヤコヅカ）」とのコラボレーションアイテム第4弾を2026年秋頃に発売する。

同コラボは、シンヤコヅカがイタリア・フィレンツェで開催されたメンズウェアの見本市「Pitti Immagine Uomo（ピッティ・イマージネ・ウオモ）」で発表した2026年秋冬コレクションのランウェイで初披露。土屋鞄製造所が昨年60周年を迎え、ものづくりの姿勢が共鳴したことからコラボ新作へと繋がり、鞄を「記憶と思い出」の器と捉えた。ショーには、雪景色と散歩から着想を得て製作した、エプロン型のバッグなど全5型が登場した。

このうちツチヤカバン店舗では、ショルダーバッグ「MEDIUM INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN」（9万9000円）とカードケース「MICRO INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN」（1万9800円）の2型を販売する。

「MEDIUM INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN」は、シンヤコヅカのモチーフである「手紙」を想起させるデザインと、ツチヤカバンのルーツであるランドセルを彷彿とさせるつくりが特徴。素材は牛革を採用し、ランドセルに見られる大きなフラップを取り入れた。

「MICRO INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN」には、封筒に施すシーリングスタンプを模した金具をスナップボタンとして配した。両アイテムともに、ツチヤカバンの別注色であるネイビー系カラーの「SNOWY MIDNIGHT」で登場する。

なお、具体的な取り扱い店舗は現時点では未定となっている。

