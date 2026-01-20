SixTONES「一秒」が日本テレビ系2026アスリート応援ソングに決定！「たくさんの方にエールを与えられたら」（ジェシー）
SixTONESの「一秒」が、2月6日に開幕する『ミラノ・コルティナ2026オリンピック(TM)』に向けて、日本テレビ系アスリート応援ソングに決定した。
■「一秒」は荒川静香や櫻井翔が取材した選手たちの声を元にした応援ソング
「一秒」は、メインキャスターの荒川静香やスペシャルキャスターの櫻井 翔が取材してきた選手たちの声が元になって制作された。
羽生結弦選手、平野歩夢選手、高木美帆選手（「高」は、はしごだかが正式表記）など歴代のメダリストや、今大会ではじめてオリンピックの舞台に立つ選手たちから聞いた様々なアスリートの思い。「一秒一秒」無駄にすることなく重ねた努力や、葛藤し、涙した日々。数え切れないその「一秒」の積み重ねが、自信や力強さとなって輝いてほしい。夢に向かう全てのアスリートへの応援ソングとなっている。
2月6日に開幕する『ミラノ・コルティナオリンピック』では、たくさんのアスリートが自分の夢、みんなの夢に向かって大舞台に挑む。SixTONESのアスリート応援ソング「一秒」が、選手たちの背中を押す。
