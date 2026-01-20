20日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比30.3％減の502億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同22.5％減の360億円となっている。



個別ではｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> 、グローバルＸ 新成長インフラ－日本株式 <2847> 、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株 <1479> 、東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ <1551> など22銘柄が新高値。ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ｉシェアーズ 米債２５年ロング（為替ヘッジあり） <238A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は4.61％安、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００高配当株 <451A> は3.90％安と大幅に下落。



日経平均株価が420円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金227億4800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均293億円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が41億9400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が32億2700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が16億4000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が13億8000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が12億4300万円の売買代金となっている。



