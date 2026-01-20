◇姫路競馬１日目（１月２０日）

《小牧 太》

１５勝。ワンダーブリング（１０Ｒ）で勝利を意識。「調子は変わらないのでここでも」（◎）。ナナン（１２Ｒ）も「調子はいいと聞いている」（◎）。タンタンドル（７Ｒ）は「一度使った上積みが見込める」（○）。クレイズシネマ（１１Ｒ）も「メンバーが一気に強化されたが、調子のよさを生かしたい」（○）。サクラトップセラー（４Ｒ）は「久々がどうか」（○）。

《下原 理》

８勝。グロリアスアポイ（１０Ｒ）に力が入る。「最後の直線に懸けるレースで」（◎）。ラクプエル（８Ｒ）も「脚は確実に使う。展開が向けば」（◎）。エギエネス（３Ｒ）は「前走がいい競馬。展開と立ち回りひとつで」（○）。スマートカリーナ（４Ｒ）も「休み明けだが降級したので」（○）。パトロールラン（６Ｒ）は「勝ち上がりでどこまで戦えるか」（○）。トランスラン（５Ｒ）も「前走はスタートでつまずいてしまった。発馬五分で挽回したい」（○）。シャオシンユン（１２Ｒ）は「２走前に勝った時が強かった。もまれない方がよさそう」（○）。

《笹田 知宏》

４勝。タガノテツ（１０Ｒ）に前進を見込む。「前走は相手が強かったが、よく頑張ってくれた」（◎）。アジムット（１１Ｒ）は「間隔が空いたので一度使ってみないと…」（○）。マルシェ（８Ｒ）も「ダート戦になれる必要がありそう」（○）。ワンダーキュイラス（４Ｒ）は「きっかけ待ち」（△）。

《大山 真吾》

２勝。お薦めはナチュラル（６Ｒ）で「１４００メートル戦でも走っている」（◎）。グルーヴグルーヴ（５Ｒ）は「怖がりなので最内枠をどう乗るか」（○）。

《杉浦 健太》

２勝。期待のベラジオソニック（１１Ｒ）は「最内枠がどう出るか。馬群がばらける展開になれば」（◎）。ヤマニンラベーラ（７Ｒ）は「好位からうまく立ち回りたい」（○）。ナリタヴィクトリー（１２Ｒ）も「久々の１４００メートル戦。前、前で運べれば」（○）。

《土方 颯太》

２勝。アポストロフィー（９Ｒ）に気合。「２走前に現級を勝っているので、ここでも」（◎）。ヴァラール（１２Ｒ）も「メンバーはそろったが、昨年の夏場ぐらい走れば」（◎）。タオロマイ（１０Ｒ）は「安定した成績を残している。前、前で運べれば」（○）。ピュアコレクション（８Ｒ）も「追い切りの動きは悪くなかった」（○）。フィンガルスケーブ（５Ｒ）は「テンに速いので短い距離は合うと思う」（○）。

《川原 正一》

スマートメイス（９Ｒ）に手応え。「休み明けだが降級したので」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触