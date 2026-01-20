カブス・今永昇太投手（３２）が２０日、高知市内で中日・金丸らと自主トレを公開。大勢の報道陣を前に午前９時１２分からトレーニングを開始した。

今永は昨季終了後にＦＡとなったが、昨年１１月に球団から提示されていたクオリファイングオファー（ＱＯ）を受託。２２０２万５０００ドル（約３４億２０００万円＝当時のレート）の単年契約でカブス残留を決めていた。２３年オフにはポスティングシステムを利用し、ＤｅＮＡからカ軍に移籍。その際は４年総額５３００万ドル（約７７億４０００万円＝同）で合意したが、２年目（昨季）終了時に球団は３年５７７５万ドル（約８９億８０００万円＝同）の契約延長オプションを行使でき、球団が破棄した場合は今永側が１年１５２５万ドル（約２３億７０００万円＝同）のオプションを行使できる条項を契約に盛り込んでいた。

双方とも破棄したことで一度はＦＡとなり、他球団との争奪戦に発展する可能性もあったが、今永は愛するシカゴで再びプレーすることを決断。なお、ＦＡ選手にはそれまでの所属球団が規定額で単年契約を結ぶことができるＱＯを出せるが、今回の規定額が今永側の持つオプションより高額だったため、行使を見送るのは妥当な判断だった。

ＭＬＢは今季終了後のオフに労使交渉を行う。サラリーキャップ導入などを巡り、選手会側との交渉難航は必至で、ロックアウト、ストライキになる可能性が指摘されているため、今季の結果は自らの将来に大きく影響するかもしれない。昨季のポストシーズン敗退直後には「正直言って、通用しなくなっている。別人にならないと、この世界で生き抜くのは苦しいかもしれない」と不安を口にしていた。

渡米１年目の２４年は２９試合で１５勝３敗、防御率２・９１だったが、昨季は２５試合で９勝８敗、防御率３・７３とルーキーイヤーの数字を下回った。勝負の３年目に向け、オフには将来の殿堂入りが確実視される通算２６６勝のＪ・バーランダー（ジャイアンツ）、同２２１勝のＭ・シャーザー（ブルージェイズ）も通うことで知られるフロリダ州パームビーチの「クレッシー・スポーツ・パフォーマンス（ＣＳＰ）」で投球動作などを見つめ直した。世界最高峰のリーグで再びエース級のパフォーマンスを発揮する準備を整えている。