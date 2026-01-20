中国が昨年国内総生産（GDP）成長率5．0％を記録し年間目標を達成した。トランプ米大統領の関税戦争にもかかわらず、輸出好調が投資と消費など国内経済の不振を相殺した。

中国国家統計局は19日、昨年の年間GDPが140兆1879億元（約3177兆円）で、前年比5．0％成長したと発表した。昨年3月の全国人民代表大会で提示した5％前後の成長率目標に合致する数値だ。

昨年の四半期別成長率は1−3月期が5．4％、4−6月期が5．2％、7−9月期が4．8％で10−12月期は4．5％に減少した。昨年12月の小売り販売増加率は前年同月より0．9％の成長にとどまり、「ゼロコロナ政策」を終了した2022年12月のマイナス1．8％以降で最も低い数値を記録した。

中国経済の3大柱である消費、輸出、投資のひとつである全国固定資産投資額は48兆5186億元で前年比マイナス3．8％を記録した。4年連続でマイナスを記録した不動産投資はマイナス17．2％を記録し、昨年のマイナス10．6％より下落幅が拡大した。フィナンシャル・タイムズはこの日、不動産投資減少値17．2％はアナリスト予想減少値の16．5％よりも大きな数値で、不動産沈滞が終わる兆しは見られないと指摘した。

中国の人口は4年連続で減少した。出生率は過去最低となる1000人当たり5．63人を記録し中国経済の長期的で構造的な問題が際立った。国家統計局の康義局長は「年末に全国の人口は14億489万人で前年末と比較して339万人減った。昨年の出生人口は792万人、出生率は5．63‰（パーミル）、死亡人口は1131万人で死亡率8．04‰、人口自然増加率はマイナス2．41‰」と発表した。

新生児の数は2024年の953万人から2025年には800万人台を飛び超え700万人台に直行した。人口自然増加率も2023年のマイナス1．48‰から2024年はマイナス0．99‰で減少幅を減らしたが2025年にはマイナス2．41‰を記録し再び大きく減少した。

人口高齢化も悪化した。60歳以上の人口は3億2338万人で前年比1307万人増え全人口で占める割合が22．0％から23．0％に増えた。

青年就業率は2024年に続き2年連続で発表しなかった。中国は16〜24歳の青年失業率を2023年6月に21．3％と発表してから統計基準変更を理由に月間統計から除外した。その後新しい基準で集計した2023年に1青年失業率が年間14．9％で2022年の16．7％より改善したと発表してからは具体的な数値は明らかにしていない。全国都市調査失業率は2024年の5．1％から5．2％に0．1ポイント上昇した。

一方、5日に北京で開かれた全国宣伝部長会議で蔡奇政治局常務委員は「経済宣伝を重要な位置に置くように」と指示した。これをめぐり2024年の中央経済工作会議で強調した「経済光明論を歌いなさい」のような指針という解釈が出ている。