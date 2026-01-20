米国のドナルド・トランプ大統領がグリーンランドの併合を目的として、欧州の友邦諸国に対し高率の関税を予告して圧力を強める中、デンマーク政府はグリーンランドに戦闘兵力を電撃的に追加配備し、対応措置に乗り出した。

19日（現地時間）、デンマークの放送局「TV 2」や主要外信によると、デンマーク国防省はグリーンランド西部の戦略的要衝であるカンゲルルススアークに、相当規模の兵力を追加派遣した。

すでに首都ヌークに約100人の兵力を配備しているデンマークだが、今回の追加派遣により北極圏の防衛態勢を大幅に強化した。今回の派遣にはペーター・ボイセン陸軍参謀総長が自ら同行しており、事態の厳しさを物語っている。

新たに配備された兵力は、デンマークが主導する軍事演習「アークティック・エンデュアランス（北極の忍耐）作戦」に投入される予定だ。デンマーク当局は、グリーンランドが軍事的に占領される可能性を示唆する米ホワイトハウスの威嚇的な発言を受け、演習の強度を大幅に引き上げることを決定したと明らかにした。

外交的な連携も緊迫の度を増している。デンマークのトロールス・ルン・ポールセン国防相は同日、ベルギー・ブリュッセルの北大西洋条約機構（NATO）本部を訪れ、マルク・ルッテ事務総長に対し、グリーンランドに対するNATOレベルでの公式な「監視作戦」の開始を提案した。

グリーンランドのビビアン・モッツフェルト外相もまた、「北極圏における安全保障協力の強化は、もはや避けて通れない課題」とし、NATOの積極的な関与を促した。

これに対し、ルッテ事務総長はSNSを通じ、「グリーンランドを含む北極圏は、NATO全体の集団安全保障において極めて重要だ」と応じ、同盟国間の緊密な協力を約束した。

現在、トランプ政府はグリーンランド併合に反対し、小規模な兵力を派遣した欧州8カ国を対象に、来月1日から10％の関税を課し、併合に進展がない場合は今年6月からこれを25％まで引き上げると表明し、同盟国に対して前例のない経済的報復を予告している状況だ。