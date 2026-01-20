1万円台で買える「あまり知られてないコスパ最強の革靴」本革なのに履きやすい傑作アイテム
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆2026年に最初に買うべきなのは？
今回は2026年に最初に買うべきシューズとオススメアイテムを紹介します。オシャレになろうと思うと、多くの人はシャツやジャケット、コートなど上半身から手を出しがち。
ですが、それは遠回りになりやすいんです。なぜなら、コーディネートの完成度を左右するのがシューズだから。
シューズ選びを間違わないだけで、無駄な買い物をせずに一気にオシャレな印象になれるので、ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回、紹介するのは以下のアイテムです。
・green label relaxing / GLR レザー V3 ローファー 1万2980円
◆▼green label relaxing / GLR レザー V3 ローファー
2026年に最初に買うべきシューズの結論をお伝えすると、革靴です。スニーカーより革靴を優先することが大切。
理由はシンプルで、今の時代は大人っぽさと上品さがそのままオシャレに直結するからです。ここ数年続いたストリートの流れから、メンズファッションはクラシック寄りへと移行してきています。足元がスニーカー一択だった時代から、革靴が一気に増えている流れです。
◆ファッション初心者向きのメリットも
さらに、ファッション初心者にとってはスニーカーより革靴のほうが実はオシャレに見せやすい。
初心者のワードローブはTシャツ、スウェット、デニムなどカジュアルなアイテムが中心になりやすく、無意識に揃えると子供っぽく見えやすい構成になります。
そこを引き締めてくれるのが革靴で、スニーカーにはない強みです。だからこそスニーカーは後回しでも問題なく、まずは革靴を1足持つことが2026年で失敗しない最短ルートになります。
◆選ぶときに見るべきポイントをチェック
まず最初のステップとしておすすめしているのが「ブラックの革靴を1足」。黒は最も確実性が高く、大人っぽく見せられる色であり、他の色とも相性がいいので失敗しにくいカラーです。
ただし、ここで選ぶべきなのはビジネス用の革靴ではありません。仕事で使っている革靴を流用するのはNGで、あくまで私服のために作られた革靴を選ぶべき、という点が重要です。
そのうえで最初の1足としておすすめなのがローファー。革靴が持つ大人っぽさはそのままに、程よい抜け感があって私服でも使いやすい。紐がないぶんスニーカー感覚で履けて、日常使いしやすいのもメリットです。
革靴は足が痛くなったり、履くのが面倒になって結局履かなくなるケースも多いですが、ローファーは着脱が楽なので使用頻度が落ちにくい。まずは黒のローファー1足を持つことが、2026年のオシャレのスタート地点になります。
◆コスパ面もかなり優秀！
で、1足目として今買うべきシューズが、グリーンレーベルリラクシングからリリースされているレザーローファーです。
本革を採用しつつも価格は1万2980円。コスパ面として現状このローファーがかなり優秀でしょう。もちろん1万円台という価格帯としての限界もあるため、「圧倒的にいい」とまでは言えないものの、1万円台で考えれば十分。レザーの素材感もペラペラだったり、不自然なツヤもなく見た目も問題ありません。
製法はセメンテッドで、インソールのクッション性もあり、履き始めから極端に歩きにくいこともなく、軽さもあって革靴デビューでも負担が出にくいのもいいポイント。ローファーなので着脱もしやすく、デザインも余計なことをしていないオーソドックスな作りで使いやすさもバッチリです。
そもそもこうしたコスパのいい革靴は本当に見つけにくいので、在庫がなくなる前にチェックするのがオススメ。
◆コーディネートをレベルアップさせたい方は必見
今回、紹介したのは以下のアイテムです。
・green label relaxing / GLR レザー V3 ローファー
コーディネートをレベルアップさせたいファッション初心者の方にオススメです。
今回は2026年に最初に買うべきシューズとオススメアイテムを紹介しました。一気にオシャレな印象にレベルアップできるので、ぜひこの記事を参考にチェックしてみてください。
株式会社RePLAY代表取締役。ブランドやセレクトショップ、古着、ウェブメディアなどアパレルに関する多彩な事業を運営。ユーチューブ「まとめチャンネル」などでオシャレ初心者にもわかりやすいファッション情報を配信中！
