「指定難病で車椅子生活の男性」が芸人になった意外なワケ。自虐ネタで「お客さんが引いてしまう」経験から得た学び
どんな商品やサービスでも、特色がなければ生き残れない。まして、あらゆる個性がしのぎを削り合い「笑い」を届ける芸人の世界ではなおさらだ。
“○○芸人”は、すでに出尽くしたようにも思っていたところに、ニューカマーが現れた。車いすをネタにする漫才コンビ「爆走マシン」である。
ボケの車太郎さんは、国の指定難病である先天性の骨形成不全症により、車いすで生活をする人物。もちろん一つの”個性”でもあるが、笑いに昇華するには、いささか誤解を生みやすい領域でもあるだろう。
率直に本人たちのスタンスが知りたい。車太郎さんにくわえ、ツッコミの坂井宣大さんを直撃した。
◆M-1準々決勝進出。地獄から掴んだ快進撃
ーー2025年は、車いすを笑いにすることが実を結び始めたのではないですか？ M-1の成績でいうと、2023年が2回戦敗退、2024年は1回戦敗退でしたが、2025年は準々決勝まで進出。手応えを感じましたか？
車太郎：前回までとは違いましたね。特に昨年は1回戦で2度落ちて、地獄のような気持ちになったので、準々決勝まで行けたのは嬉しかったです。
坂井宣大：普段のライブではウケていても、M-1ではなかなか受からなくて辛かったんですが、今年の2回戦は人生で1番くらいウケましたね。2回戦なのにトロフィーが出てくるかと思いましたもん。
ーー何が変わったんでしょうか？
坂井宣大：もともと、車太郎が車いすに関する自虐を言って、僕が戸惑うみたいなネタをやっていました。だけど、お客さんも引いてしまうことが多かったんですよ。今は逆に、「車いすのお前にやれるか！！」みたいに僕が振り切って突っ込むようにしています。下手したら傷つけるんじゃないかくらいの勢いで。
車太郎：実は、そのスタイルで2024年もやっていて。落ちてはいるんですけど、続けてきたことで、僕らの息も合ってきているのかなとは思います。
◆ラルクか、とんねるずか。消去法で選んだ道
ーー芸人を目指したきっかけはなんですか？「ハンディキャップを武器にして芸人に……」といったストーリーを想像してしまうのですが……。
車太郎：申し訳ないんですが、そんなことは全くないんです。24歳まで大学に通っていたんですが、卒業ができないことも決まって。それでもやりたいことが見つからなくてフラフラしていました。そんな時にふと「あれ？ 僕の人生ヤバいな」と思って。
ーーヤバいと思ったけど、堅実な道に向かおうとはしなかったんですね（笑）。
車太郎：そうですね（笑）。僕が子どもの頃から憧れていたのは、とんねるずさんとL’Arc〜en〜Cielだったんですが、ラルクみたいな曲を作れてラルクみたいな歌声が出せても、誰もキャーキャー言ってくれないだろうし……。
坂井宣大：車太郎のラルク、おもろいけどな（笑）。
車太郎：なので、とんねるずを目指そうと。でも、バラエティ番組で縦横無尽に暴れる姿が面白いと思っていたから、ネタを作ることなどまったく考えないまま、養成所に入りました。
ーーなぜ太田プロにしたんですか？
車太郎：太田プロ以外に受けた4社は全部断られました。はっきり言われてはいませんが、車いすがネックになったとは感じましたね。ちなみに太田プロだけ、顔写真のみの書類選考だったんですよ。だから、車いすであることは隠して入りました。入学式ではざわついていましたけどね（笑）。
◆「飛び道具」に託した、売れるための覚悟
ーーお二人はそれぞれ、いくつかのコンビを経て2023年に爆走マシンを結成されました。コンビ結成を持ちかけたのは？
坂井宣大：車からですね。
車太郎：彼は、それまで自分が関わってこなかった圧倒的陽キャなタイプ。今までと違う可能性が見えるかなと思いました。
“○○芸人”は、すでに出尽くしたようにも思っていたところに、ニューカマーが現れた。車いすをネタにする漫才コンビ「爆走マシン」である。
ボケの車太郎さんは、国の指定難病である先天性の骨形成不全症により、車いすで生活をする人物。もちろん一つの”個性”でもあるが、笑いに昇華するには、いささか誤解を生みやすい領域でもあるだろう。
◆M-1準々決勝進出。地獄から掴んだ快進撃
ーー2025年は、車いすを笑いにすることが実を結び始めたのではないですか？ M-1の成績でいうと、2023年が2回戦敗退、2024年は1回戦敗退でしたが、2025年は準々決勝まで進出。手応えを感じましたか？
車太郎：前回までとは違いましたね。特に昨年は1回戦で2度落ちて、地獄のような気持ちになったので、準々決勝まで行けたのは嬉しかったです。
坂井宣大：普段のライブではウケていても、M-1ではなかなか受からなくて辛かったんですが、今年の2回戦は人生で1番くらいウケましたね。2回戦なのにトロフィーが出てくるかと思いましたもん。
ーー何が変わったんでしょうか？
坂井宣大：もともと、車太郎が車いすに関する自虐を言って、僕が戸惑うみたいなネタをやっていました。だけど、お客さんも引いてしまうことが多かったんですよ。今は逆に、「車いすのお前にやれるか！！」みたいに僕が振り切って突っ込むようにしています。下手したら傷つけるんじゃないかくらいの勢いで。
車太郎：実は、そのスタイルで2024年もやっていて。落ちてはいるんですけど、続けてきたことで、僕らの息も合ってきているのかなとは思います。
◆ラルクか、とんねるずか。消去法で選んだ道
ーー芸人を目指したきっかけはなんですか？「ハンディキャップを武器にして芸人に……」といったストーリーを想像してしまうのですが……。
車太郎：申し訳ないんですが、そんなことは全くないんです。24歳まで大学に通っていたんですが、卒業ができないことも決まって。それでもやりたいことが見つからなくてフラフラしていました。そんな時にふと「あれ？ 僕の人生ヤバいな」と思って。
ーーヤバいと思ったけど、堅実な道に向かおうとはしなかったんですね（笑）。
車太郎：そうですね（笑）。僕が子どもの頃から憧れていたのは、とんねるずさんとL’Arc〜en〜Cielだったんですが、ラルクみたいな曲を作れてラルクみたいな歌声が出せても、誰もキャーキャー言ってくれないだろうし……。
坂井宣大：車太郎のラルク、おもろいけどな（笑）。
車太郎：なので、とんねるずを目指そうと。でも、バラエティ番組で縦横無尽に暴れる姿が面白いと思っていたから、ネタを作ることなどまったく考えないまま、養成所に入りました。
ーーなぜ太田プロにしたんですか？
車太郎：太田プロ以外に受けた4社は全部断られました。はっきり言われてはいませんが、車いすがネックになったとは感じましたね。ちなみに太田プロだけ、顔写真のみの書類選考だったんですよ。だから、車いすであることは隠して入りました。入学式ではざわついていましたけどね（笑）。
◆「飛び道具」に託した、売れるための覚悟
ーーお二人はそれぞれ、いくつかのコンビを経て2023年に爆走マシンを結成されました。コンビ結成を持ちかけたのは？
坂井宣大：車からですね。
車太郎：彼は、それまで自分が関わってこなかった圧倒的陽キャなタイプ。今までと違う可能性が見えるかなと思いました。