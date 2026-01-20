“活動引退”吉田拓郎、『ANN』が一夜限りの復活 「発表したいことがある」逆オファーで実現【コメントあり】
ニッポン放送の『吉田拓郎のオールナイトニッポンPremium』が2月2日午後8時から放送されることが決定した。
【写真】「お元気そうで安心しました」篠原ともえが公開した吉田拓郎ら“LOVELOVEメンバー”との記念ショット
2022年にアーティスト活動の一線から撤退していた吉田からニッポン放送に「ラジオで発表したいことがある」と逆オファーし、今回の特別番組が実現。2019年以来7年ぶりとなる「吉田拓郎コンサート」の詳細について、ラジオで発表する。
2020年にツアーとしては最後になるであろう規模のコンサートを企画するも、無念にもコロナ禍によって中止となったことをこれまでラジオでも語ってきた吉田。このたび、2019年7月10日に行われた「吉田拓郎ライブでナイト in 神田共立講堂」以来となるコンサートを決意し、その経緯を、長年、自身の近況や考えを発信してきたラジオで、詳細を語る。
『吉田拓郎のオールナイトニッポンPremium』はニッポン放送・東海ラジオ放送・FM COCOLOで放送。番組が放送される地域ではラジオ、またスマホやPCからはradikoで聴くことができるほか、放送地域以外でもradikoのエリアフリー機能を使って聴くことができる。
■吉田拓郎コメント
ニッポン放送さんにお願いして、ラジオ特番の放送枠を作っていただきました｡今回のコンサートはすべてが急きょに決定したイベントなので吉田拓郎を応援いただいていた方々に｢どうやってお知らせするか？｣。大いに悩んだ結果｢ラジオを通じて公表する｣のが僕らしい！と判断しました｡番組収録には名古屋と大阪の主催者代表にも出席をお願いしています｡私達が今｢出来るベスト｣を尽くします｡オンエアをぜひぜひお楽しみに！
