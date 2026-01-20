¤Þ¤º¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤Ï¤³¤³¡ªÂç¿Í¤ÎNGÈý¥á¥¤¥¯3Áª
ÈýÆ¬¤Î¼çÄ¥¤¬¶¯¤¤
ÈýÆ¬¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÇ»¤¯ÉÁ¤¯¤Î¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÈýÆ¬¤ÎÌÓ¤ÎÌ©ÅÙ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¡¢ÈýÆ¬¤òÃ¸¤¯»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢ÈýÆ¬¤ÎÌÓ¤Ë¤Î¤ß¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò»È¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤Ë¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò¾¯¤·¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¡¢ÈýÆ¬¤ÎÌÓ¤Ë¤Î¤ßÅÉÉÛ¤·¤¿¸å¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤Ë¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¤ò»È¤¦¤È¡¢ÈýÆ¬¤ÎÌÓ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼å¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ü¤ä¤±¤¿Èý¿¬
Èý¿¬¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÄù¤Þ¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢ÌîÊë¤Ã¤¿¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î¤ß¤ä¡¢ÂÊ±ß·Á¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤Î¤ß¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É®¼Ô¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥á¥¤¥¯¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤«¡¢¶ËºÙ¿Ä¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç¡¢Èý¿¬¤Ë3¡Á4ËÜÌÓ¤òÉÁ¤Â¤·¤ÆÈý¿¬¤ò¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿Èý»³
Âç¿ÍÀ¤Âå¤ÏÈý»³¤Î³Ñ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿¿´é¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤Ä¤¤°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Èý»³¤Î³Ñ¤Ï¤Ê¤À¤é¤«¤ËÉÁ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Èý»³¤Î³Ñ¤ò¤Ê¤À¤é¤«¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²¿ÅÙ»î¤·¤Æ¤â³Ñ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉÁ¤¤¤¿¸å¤Ë¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ç³Ñ¤ÎÉôÊ¬¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊýË¡¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î»ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à
¡¦¥Ï¥ó¥ª¡¼¥ë¥Ö¥í¥¦¥«¥é¡¼ 05¡¿¥í¥à¥¢¥ó¥É
¡¦¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à0.8¡¿¥±¥¤¥È
¡¦¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹ ¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È 02¡¿¥¸¥ë¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©Âç¿Í¤ÎÈý¥á¥¤¥¯¡¢¤Þ¤º¤ä¤á¤¿¤¤NG3¤Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤Ï1Ð°ã¤¦¤À¤±¤ÇÂç¤¤¯°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¹àÌÜ¤ÇÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤Ï²þÁ±¤·¤Æ¡¢¤è¤êÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£