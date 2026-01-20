【心理テスト】好きな色はどれ？答えでわかる「あなたのズボラ度」

家事や身の回りのこと、つい後回しにしてしまう瞬間はありませんか。「ズボラ」と聞くと悪い印象を持ちがちですが、それは力の抜き方が上手な証拠でもあります。この心理テストでは、あなたのズボラ度を楽しくチェックします。

Q：この中であなたが好きな色はどれですか？

A：黄緑

B：ピンク

C：グレー

D：オレンジ

あなたはどれを選びましたか？さっそく結果を見てみましょう。

【この診断テストでわかること】「あなたのズボラ度」

色はあなた自身の心の状態を反映しているもの。直感で、「この色が好き！」と思った色がどれかによって、「あなたのズボラ度」がわかるのです。

A：黄緑…ズボラ度10％

黄緑が好きなあなたのズボラ度は10％と低めです。基本的に几帳面で、やるべきことを把握し、早めに片づけたいタイプでしょう。

黄緑は成長や整った環境を象徴する色。この結果は、日常を安定させたい気持ちの表れです。ただ、きちんとしすぎると疲れやすくなることもあります。ときには少し手を抜くことで、心と時間に余裕が生まれます。

B：ピンク…ズボラ度30％

ピンクが好きなあなたのズボラ度は30％。基本はしっかり者ですが、気分次第で後回しにすることもあるタイプです。

ピンクは心地よさや甘さの象徴。この結果は、頑張りすぎず自分を甘やかすバランス感覚を持っていることを示します。多少のズボラは、心の余裕の証拠。無理なく続けられるペースを大切にすると、毎日が楽になります。

C：グレー…ズボラ度70％

グレーが好きなあなたのズボラ度は70％とやや高めです。やる気がある時とない時の差が大きく、最低限できていれば良いと考えがちでしょう。

グレーは中立や省エネの象徴。この結果は、効率重視で無駄を省く思考の表れでもあります。ただ、放置しすぎると後で負担が増えることも。こまめに片付ける、小さな習慣づくりが助けになります。

D：オレンジ…ズボラ度90％

オレンジが好きなあなたのズボラ度は90％とかなり高めです。細かいことに縛られるより、楽しく過ごすことを優先する自由人タイプでしょう。

オレンジは開放感や勢いの象徴。この結果は、型にはまらない発想力を持っている証でもあります。ただ、勢い任せだと生活が乱れがちに。最低限のルールを決めると、快適さが長続きします。



