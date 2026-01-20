角度調整できるって斬新！アレが苦手な人に試して欲しい100均便利グッズ
商品情報
商品名：時短美人 美眉テンプレート
価格：￥110（税込）
サイズ（約）※ゴム紐を含まない：
【アーチ】W178mm×H33mm
【ストレート】W182mm×H33mm
販売ショップ：セリア
JANコード：4905687404461
眉メイクに悩む人におすすめ♡セリアの便利グッズで毎日のメイクが楽に！
眉メイクは顔の印象を大きく左右する大切なポイントですが、左右のバランスを取るのが難しく、苦手に感じている方も多いのではないでしょうか。筆者もその一人で、毎朝鏡の前で「なんとなく違う…」と悩むことがよくあります。
そんな中で見つけたのが、こちらの『時短美人 美眉テンプレート』という商品です！セリアで発見しました。
簡単に左右対称の眉が描けるテンプレートです。テンプレートに沿って描くだけなので、眉メイクが苦手な方や初心者の方でも失敗しにくく、仕上がりが安定します。
何度も使えるタイプなので、使い捨てにならず無駄がないのも嬉しいポイントです！
形はアーチ眉とストレート眉の2種類があり、好みの眉形を選べます。
アーチ眉はやわらかく、女性らしい印象に仕上がります。
一方で、ストレート眉はすっきりとした落ち着いた雰囲気に仕上がります。
眉の形を変えるだけで印象が変わるので、メイクの幅が広がるのも楽しいです！
角度を微調整できるのが斬新だなと感じました。
眉に合わせて角度を変えられるので、不自然な仕上がりにならないのがGOOD。
ゴム紐付きだから両手が空くのも嬉しいポイント！
ゴム紐を取り付けることで、さらに利便性がアップします。
ゴム紐を頭に掛けることで両手が空くので、より集中してしっかりと眉を描くことができます。
実際に頭にはめて使ってみると、思った以上にしっかりフィットしてズレにくく感じました。
被るだけで使えるため、テープで貼るなどの面倒な準備がいらないのも助かります。
今回は腕に描いて比べてみましたが、どちらの眉も自然なカーブに仕上がるので、顔に描いたときも好印象になりそうだと感じました。
不器用な筆者でもすぐに使いこなせたので、眉メイクに苦手意識がある方には特におすすめです。
毎日のメイクを少し楽にしたい方には一度試してほしいアイテムです。セリアで『時短美人 美眉テンプレート』を、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。