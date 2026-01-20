「今年こそダイエットをしよう」「キャリアアップに向けて勉強をしよう」。このように意気込んでも、一か月後にはやる気がなくなっている――。その原因は、目標設定がうまくいっていないからかもしれません。

適切な目標を立てられれば、達成に向けたアクションを起こしやすくモチベーションも保てるはずです。そこで本記事では、目標設定に使えるフレームワークを3つご紹介します。具体例や実践例もあるので、ぜひご覧ください。

目標設定のポイント

どのようなフレームワークを使う場合でも、覚えておきたい目標設定のポイントがあります。目標を決める前に、確認しておきましょう。

動作ではなく「状態」を設定する

目標と聞いたとき、「毎日運動を“する”」「○○の資格を“とる”」といった動作を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。しかし人材育成事業を行うco-take LLCの代表、手嶋武久さんは動作を目標にすると「基準がかなり不明瞭」になると指摘しています。*1

たとえば「毎日運動をする」とした場合、数分歩いただけでも目標達成と言えてしまいます。極端に言えば「通勤で毎日歩いているから目標達成」とすることもできるのです。もちろん少しずつでも継続することは大切ですが、達成したかどうかの基準があいまいになると、せっかく立てた目標も揺らいでしまいます。

そこで手嶋さんがすすめるのが、 状態を設定 すること。メリットは「目指すべき状態の工程」が考えやすい点と、「グラデーションで振り返る」ことができる点です。*1

具体的には「毎日運動をする」ではなく、「毎日ランニングをする習慣ができている」といった具合で状態を目標にします。すると、毎日ランニングをするにはどうすればいいか、無理なくできる時間帯や距離は……のように達成に向けた工程を考えられます。さらに「今週は3日できた」といったように振り返ることで、目標達成までの現在地を確認できるのです。

目標を「状態」で考えれば、モチベーションを保ちながら着実に達成へと進めるはずです。

目標は「ちょっと背伸び」でOK

「挫折したくない」「達成できなければ意味がない」という思いがあると、目標が低めになりがち。現実的な目標を決めるのも重要ですが、あえてちょっとだけ背伸びをすることをおすすめします。

手嶋さんによると、「30％ぐらいの不確実性や難しさを含ませるのが良い」そうです。なぜなら、この30％の“分からなさ”はラーニングゾーンと呼ばれ「人間のパフォーマンスが一番伸びやすい状態」とされているから。*1

目標は簡単すぎると成長できませんし、難しすぎると挫折してしまいます。自分が「できる」と思う少しだけ上の状態を設定すると、自然に意識や行動も変わるでしょう。

簡単！ 目標設定フレームワーク3選

ここからは、目標設定に使えるフレームワークをご紹介します。

フレームワーク1：SMART

目標設定のフレームワークのなかでもポピュラーなのが「SMART」。目標を立てるのに必要な5つのポイントの頭文字をとったもので、ブレインコーチのジム・クウィックさんは次のように説明しています。*2

1.Specific（具体的）：目標を具体的に定める。

2.Measurable（計測できる）：目標を数字で測れるもので管理する。

3.Actionable（実行できる）：目標達成に向けた行動計画を練る。

4.Realistic（現実的）：大きすぎて挫折しない現実的な線を見定める。

5.Time-based（期限がある）：目標とは、締め切りのある夢と考える。



たとえば、業務効率化に向けた目標を立てる場合、以下のようになります。

1.Specific（具体的）：毎日定時退社ができる状態

2.Measurable（計測できる）：17時までに、その日のタスクを90％完了している

3.Actionable（実行できる）：アプリでタスク管理／9～11時は自分のタスクに専念

4.Realistic（現実的）：タスク完了率80％まではすぐに達成できそうなので、90％を目指す

5.Time-based（期限がある）：3か月で完了率80％を定着、半年後に90％が維持できるようにする



SMARTを用いると、目標がとても具体的になります。 いつまでに・何を・どのようにやればいいのかが分かるため、達成に向けたアクションも起こしやすい はずです。

フレームワーク2：HARD

目標を立てながら、高いモチベーションを保ちたい人におすすめしたいのが「HARD」です。これはSMARTと同じく、目標設定に必要な4つのポイントの頭文字をまとめたもので、リーダーシップトレーニングの専門家マーク・マーフィさんが提唱しました。4つのポイントとは、次の通りです。*3

1.Heartfelt（心からの）：目標とは、感情に訴えかける目標である 2.Animated（生き生きとした）：目標とは、思い描くことができて頭にしっかり残る目標である 3.Required（必要不可欠な）：目標とは、必ず達成しなければならない 4.Difficult（難しい）：目標とは、達成するために熱心に努力しなければならない目標である

マーフィさんは「その目標が必要不可欠なものでも、心を動かすようなものでもなかったら、本当のモチベーションを得ることはできません」と述べています。*3

なぜその目標を達成したいのか、達成するとどのようなことがあるのかなど、 自分なりの価値づけ をする必要があるということです。このことから、HARDはSMARTと比べるとより自分の内面と向き合いながら、挑戦的な目標を立てられるフレームワークだと言えます。

実際にHARDを取り入れながら、挫折しがちな運動習慣の目標を立ててみます。

1.Heartfelt（心からの）：年齢を重ねても若々しくいたい 2.Animated（生き生きとした）：年齢に関係なくどんなファッションでも着こなせる自分でいる 3.Required（必要不可欠な）：ここ数年で筋肉が落ちてボディラインが変わった。加齢とともに体力・筋力・代謝はどんどん低下するから手遅れになるかも 4.Difficult（難しい）：週3回のジム通いを3か月継続

HARDを使うと、「今すぐやらなきゃ」と思わせてくれる目標が立てられました。紙に書いて、常に見える場所に置いておくと高いモチベーションが保てそうです。

フレームワーク3：KPIツリー

最後にご紹介するのは、KPIツリーです。フレームワークや思考法に関する著書をもつ小野義直さんは、KPI（Key Performance Indicator）を「重要業績評価指標のことで、業績を定量的に評価するための指標」と説明しています。*4

つまりKPIとは、客観的な数値で業績を表すためのもの。これに関連して「個人や組織が最終的に達成すべき指標のことをKGI（Key Goal Indicator）」と呼ぶそうです。KPIツリーは、「KGIを、中間指標となるKPIに分解し、進捗を定量的に測定して改善できるようにしたフレームワーク」だと小野さんは言います。*4

まず最終目標となるKGIを決め、達成のために必要な要素（KPI）に分解していくのがKPIツリーの考え方。さらに“ツリー”という名前の通り、KGIにつなげる形で視覚的に分かりやすく目標が立てられます。具体例として「積読ゼロ」という目標をKPIツリーにしてみました。

KPIツリーのメリットは、「細かく指標設定と計測を行うことによって、具体的な施策の設計、改善、役割分担ができる」ことだという小野さん。*4 そのためには、できるだけ数値目標を取り入れるのがポイントです。

筆者も今回、KPIツリーの一部に「（積読の）消化ペースUP」と数で表せない目標を書いています。しかし、分解していくことで「7日で1冊」といった数で表せる基準になりました。このように、時間や量、価格など数値目標が出てくるまでツリーをつなげると、具体的で振り返りやすくなるでしょう。

次こそ目標を達成しよう

新しい習慣を身につけたい、ワークライフバランスを整えたいなど、自分の理想を叶える第一歩が目標設定です。今回ご紹介したフレームワークを活用すれば、「なんとなく」ではない具体的な目標が立てられるでしょう。目標を立てられたらいつでも見られる状態にしておくと、モチベーションアップやリマインドになります。

また、目標を立てたら1～3か月ほど行動してみて、振り返りをするのも大切です。きちんと行動できているか、達成まであとどのくらいか、設定した目標は妥当かなどを見直しましょう。

目標を立て、定期的に振り返ることで着実にゴールへと近づけるはずです。

文・写真：藤真唯