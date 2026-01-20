「稼ぎもなく親の脛を齧っている」24歳無職女性、貯金20万円。実家暮らしで専業主婦の母との関係に…
All About ニュース編集部は、2025年11月20日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、神奈川県在住・24歳女性のエピソードを紹介します。
職業：無職
在住：神奈川県茅ヶ崎市
家族構成：父親、母親、自分、弟
世帯年収：父親は自営業のため時期によるが約1000万円程度、自分36万円程度
実家の間取り：マンション3LDK
交際費：15万以上（家族で）
毎月のお小遣い：3万円程度
毎月の貯金額：なし
貯金総額：20万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
恋愛や結婚願望については「あります」と話し、実家を出るかどうかについては「お金が出来次第出ていきたい。27歳ごろ目標」と回答しました。
さらに、「働いた経験もあるが、その時に1人で暮らしていくことは難しいと実感し、お金がないことに気づいた。実家にいれば貯金もしやすいので、安定した収入を得るようになったら家を出たい」と続けました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「母親の精神的なケア。母はよくヒステリックを起こすのでそれのケアをしているのですが、それがとても精神的にきつい」と言います。
「そして稼ぎもなく親の脛を齧っているから仕方のないことですが、母からの当たりはきついです。稼いでくる父親に言われるのではなく、専業主婦の母に言われるのもしんどい」と教えてくれました。
お金に関する悩みについては、「今は無職なのでなんとも言えませんが、稼ぎがある時は貯金をしやすかったので特に苦労することはありませんでした」と話しました。
現在は無職のため、母親のケアも兼ねて実家暮らしをしているという回答者。精神的に負担を感じていることもあり、仕事に就いて資金の準備ができ次第、実家を出るという希望を持っている様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
