UTA、イケメンなスーツ姿で賀来賢人とのツーショット公開！ 「カックンがちっさく見える」「美しい」
モデルのUTAさんは1月18日、自身のInstagramを更新。イケメンなスーツ姿を披露しました。
【写真】UTAのイケメンなスーツショット
2枚目は俳優の賀来賢人さんとのツーショットで、とても華やかな雰囲気です。4枚目の全身ショットでは、9頭身とも思える抜群のスタイルが際立っています。
ファンからは、「かっこいい！」「美しい」「良いですね」「上品な着こなし、ステキです！」「カックンがちっさく見える」など、さまざまな声が相次ぎました。
【写真】UTAのイケメンなスーツショット
「上品な着こなし、ステキです！」UTAさんは「お招きいただきありがとうございます」と英語でつづり、4枚の写真を投稿。イタリア・ミラノで年2回開催されるミラノ・ファッションウィークに招待され、新作発表会に参加したようです。ラルフローレンのパネル前でベージュのチェック柄スーツを上品に着こなしたモデルショットを披露しています。
ファンからは、「かっこいい！」「美しい」「良いですね」「上品な着こなし、ステキです！」「カックンがちっさく見える」など、さまざまな声が相次ぎました。