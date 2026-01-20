モデルのUTAさんは1月18日、自身のInstagramを更新。イケメンなスーツ姿を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：UTAさん公式Instagramより）

【写真】UTAのイケメンなスーツショット

「上品な着こなし、ステキです！」

UTAさんは「お招きいただきありがとうございます」と英語でつづり、4枚の写真を投稿。イタリア・ミラノで年2回開催されるミラノ・ファッションウィークに招待され、新作発表会に参加したようです。ラルフローレンのパネル前でベージュのチェック柄スーツを上品に着こなしたモデルショットを披露しています。

2枚目は俳優の賀来賢人さんとのツーショットで、とても華やかな雰囲気です。4枚目の全身ショットでは、9頭身とも思える抜群のスタイルが際立っています。

ファンからは、「かっこいい！」「美しい」「良いですね」「上品な着こなし、ステキです！」「カックンがちっさく見える」など、さまざまな声が相次ぎました。

プライベートショット公開

普段は自身のInstagramでプライベートショットも披露しているUTAさん。6日には書き初めショットや自撮りショットなどプライベートを楽しむ姿を公開していました。コメントでは、「味がある」「本当にイカしてますね！！」などの声が。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)