ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー＆水着姿を投稿した。

「今年初のイマドキ撮影会でしたっ」と報告し、白のニットに赤のミニスカート姿でサツマイモや焼き鳥などを食べるオフショット動画を公開。「今後も撮影会で会える機会いっぱいあるから会いに来てね！！推しは推せる時に推せ」と願いニットをまくりあげ、紺と白のランジェリーをあらわにして、胸の谷間にサクランボを挟んで「さくらんぼ食べる？」とHカップのバストを披露した。

また、ゼブラ柄のトップスに、ヘビ柄パンツのビキニ水着姿での動画もアップした。

ファンやフォロワーからも「可愛い」「おきれいですね」「グラマーサイコー」「さくらんぼになりたーい」「たまりませんねっ」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。