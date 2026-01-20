Ž¢³°¹ñ¿ÍÁý=¼£°Â°²½Ž£¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¡ÄÊÝ¼é¤¬Ìµ»ë¤¹¤ëŽ¢¤à¤·¤íÂçÎÌ¤Î°ÜÌ±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÆüËÜ¤¬½ª¤ï¤ëŽ£¸½¼Â
¢£ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë³È»¶¤¹¤ë¡Ö»ö¼Â¸íÇ§¡×
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¤ÇÇÓ³°¼çµÁ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤¬³°¹ñ¿Í°Ü½»¼Ô¤ò¿ôÂ¿¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤¹¤®¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤¬¼Ò²ñÅª¤ª¤è¤Ó·ÐºÑÅªÌäÂê¤ÎÂ¿¤¯¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¡Ë¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¢¤ë¡£°¤¤³°¹ñ¿Í¤É¤â¤òÆüËÜ¤«¤éÄÉÊü¤¹¤ì¤ÐÆüËÜ¤ËÊ¿ÏÂ¤äÈ¯Å¸¤¬Ìá¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥º¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ËÊÖ¤êºé¤¤Ç¤¤ë¤È¡¢Ã¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨¤â¹«¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡£
ÇÓ³°¼çµÁ¤Î·¹¸þ¤ÏÀ¯¼£¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¼õ¤±Æþ¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ìä¤ò¼ç¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤¬°ìµ¤¤Ë»Ù»ý¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£ÃæÆ»±¦ÇÉ¤ÎÉ¼¤¬Æ¨¤²¤Æ¤æ¤¯¤³¤È¤ò¶²¤ì¤¿¤Î¤«¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¹â»Ô»á¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¡¢¤Î¤Á¤Ë¼óÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏºßÎ±»ñ³ÊÍ×·ï¤Î¸·³Ê²½¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿Áí¹çÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò2026Ç¯½é¤á¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹Í½Äê¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤ËÌç¸Í¤òÊÄ¤¶¤¹¤è¤¦¤ÊÊý¸þ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÇÓ³°¼çµÁ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤ÉÀ¾Â¦Àè¿Ê¹ñ¤Ç¶áÇ¯¶½Î´¤·¡¢¤â¤Ï¤äÀ¤³¦Åª¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇÓ³°¼çµÁ¤¬´ðËÜÅª¤Ë»ö¼Â¸íÇ§¤äµ¶¾ðÊó¤Ê¤É¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ò´í¸±¤ÊÊý¸þ¤ËÆ³¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¢£¡Ö³°¹ñ¿Í¡áÈÈºá¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤Ï¥¦¥½¤Ç¤¢¤ë
°Ü½»¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤È¼Ò²ñ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¤Û¤ÜÈ¿¼ÍÅª¤Ë¡ÖÈÈºá¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¡Ö³°¹ñ¿Í¥¤¥³¡¼¥ëÈÈºá¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¿Þ¼°¤¬¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¡¼¥¹¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤·¤Ä¤³¤¯È¿Éü¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤Ï¤äÌÀÇò¤Ê»ö¼Â¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡Ö³°¹ñ¿Í¡×¤È°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Îã¤¨¤Ð±Ñ²ñÏÃ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÇò¿Í¤Î²¤ÊÆ¿Í¤¬ÈÈºá¤ò¤ª¤«¤¹¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ëÆüËÜ¿Í¤Ï¼Â¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¡ÖÈÈºá¼Ô¡×¤È¤·¤Æ»×¤¤Éâ¤«¤Ö¡Ö³°¹ñ¿Í¡×¤Ï¥¢¥¸¥¢¿Í¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÈ©¤Î¿§¤¬³ì¿§¤«¹õ¿§¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÁÛÁü¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤¹¤Ê¤ï¤ÁÇØ·Ê¤Ë¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡¢¤ÈÇ§¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¤«¤éÈÈºá¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ëº¬µò¤Ï¤Ê¤¤¡£³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÈÈºá¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤¬ËèÇ¯È¯¹Ô¤¹¤ë¡ÖÈÈºáÇò½ñ¡×¤Ë¡Ö³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÈÈºá¡¦Èó¹Ô¡×¤È¤¤¤¦¾Ï¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤òÆÉ¤à¤È³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÈÈºá¤¬Ç¯¡¹·è¤·¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í°ì»þ´ü¤³¤½¥Ô¡¼¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å´ðËÜÅª¤Ë¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¢£°Ü½»¼Ô¤ÎÈÈºáÎ¨¤Ï¡Ö¤à¤·¤íÄã¤¤¡×
2024Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢·ºË¡ÈÈºá¤ÎÍÆµ¿¤Ç¸¡µó¤µ¤ì¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢³°¹ñ¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î5.5¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¿Í¸ý¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¡µóÎ¨¡ÊÃ±½ã¤Ë¿Í¸ý¤ò¸¡µó¿Í°÷¤Ç³ä¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ë¤âËèÇ¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬0.16¤«¤é0.2¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÄøÅÙ¡¢³°¹ñ¿Í¤¬0.2¤«¤é0.3¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¼åÄøÅÙ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¾¯¹â¤á¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Ç¯Îð¤Î¹½À®¡ÊÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤Ï¤½¤â¤½¤âÈÈºá¼Ô¤Ë¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤Ç¯ÎðÁØ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¼ã¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡Ë¤Ê¤É¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢Âçº¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÅý·×¤Ë¤¢¤ë¡Ö³°¹ñ¿Í¡×¸¡µó¼Ô¤ÏÃ»´üÂÚºß¼Ô¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î³°¹ñ¿Í¤ò´Þ¤á¤Æ¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢±Ê½»¼Ô¤Ê¤ÉÄ¹´üÅª¤ËÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¸¡µóÎ¨¤Ï0.1¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÈÆüËÜ¿Í¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ö³°¹ñ¿Í¤ÎÎ®Æþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¼£°Â¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÀâ¤Ï»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¹ñºÝÅª¤Ê¸¦µæ¤Ç¤â¡¢°Ü½»¼Ô¤ÎÈÈºáÎ¨¤Ï¤à¤·¤íÄã¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ê¡¢°Ü½»¼Ô¤ÏÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¼«¹ñ¤«¤é¿·Å·ÃÏ¤ËÍè¤Æº¬¤òÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬Âç¤¤¤¡£ÇÓ³°¼çµÁ¼Ô¤ÎÉÁ¤¯Áü¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢Áß¤Íð¤¹¤¿¤á¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¿·¤·¤¤¹ñ¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¡£½ã¿è¤Ë·ÐºÑÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â°Ü½»¼Ô¤Ï¹×¸¥¤¬Âç¤¤¯¡¢¥×¥é¥¹¸ú²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤¬°µÅÝÅª¼çÎ®¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥Ç¥Þ¤Ë¤è¤ê¡Ö¿ôÉ´¿Í¤ÎÉé½ý¼Ô¡×¤¬½Ð¤ë»ö·ï¤Ë
¤Ê¤ª¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬ºá¤òÈÈ¤·¤Æ¤â¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ÈµêÃÆ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¤Æ¡¢ÊóÆ»¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÀâ¤¬¡ÊÆüËÜ¤Ç¤â²¤ÊÆ¤Ç¤â¡Ë¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢º¬µò¤¬¥¼¥í¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤òÅ¨»ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¥Þ¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£²¤ÊÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¾ì¹ç¤ÏÊóÆ»¤·¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¤½¤Î»ö·ï¤¬ÉÔÁê±þ¤ËÂç¡¹Åª¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢³°¹ñ¿ÍÇÓÀÍ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬´Ø¤Î»³¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï³°¹ñ¿Í¤òÈß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤Ï¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð2024Ç¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç»ùÆ¸¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤¬½±¤ï¤ì¤Æ¡¢3¿Í¤Î½÷»Ò¤¬»É»¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£»ö·ï¸å¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÏÊóÆ»¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢ÈÈ¿Í¤ÏÆñÌ±¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥Þ¤¬¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ÇÎ®¤ì¤Æ¡¢ÆñÌ±¤Î½É¼Ë¤Î½±·â¤äË½Æ°¤Ê¤É¤¬³ÆÃÏ¤ÇÈ¯À¸¡¢¿ôÉ´¿Í¤â¤ÎÉé½ý¼Ô¤¬½Ð¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ê¤Þ¤À¡ËÂç¤¤ÊË½ÎÏ»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤ä¿Í¸¢ÊÛ¸î»Î¡¢¼Ò²ñ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤¬³°¹ñ¿Í¤òÍÊ¸î¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¤¬º¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÈï³²¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¡¢º¬¤âÍÕ¤â¤Ê¤¤±¢ËÅÏÀ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡£
¢£¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï³°¹ñ¿Í¤ÎÌ£Êý¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Îµ¯¸»
³°¹ñ¿Í¤ÎÊÝ¸î¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÀâ¤Ï¼Â¤ÏºÇ¶á¸½¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢2000Ç¯ÂåÊÕ¤ê¤«¤é¡¢ºßÆüÆÃ¸¢¤òµö¤µ¤Ê¤¤»ÔÌ±¤Î²ñ¡Ê¡ÖºßÆÃ²ñ¡×¡Ë¤Î¼çÄ¥¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ø¥¤¥È½¸²ñ¤ÇºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó¤äÃæ¹ñ¿Í¤ò¡Ö¥´¥¥Ö¥ê¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤¿ÆîµþÂçµÔ»¦¤¹¤ë¤¾¡×¤È¶«¤ó¤À¤³¤È¤Ç°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬¹ñÏ¢¤Î¿Í¸¢¾òÌó¤Î¿³ºº¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þ¤âÆüËÜ¤Î±¦ÇÉ¤Î°ìÉô¤¬¡ÖÃæ´Ú¤äÆüËÜ¤Î¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤ÎÈ¿Æü¤ËÆÇ¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¹ñÏ¢¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï¹ñºÝË¡¤ÇÌÀ³Î¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ÆÅöÁ³¤È¸À¤¨¤ë¡£
²¤ÊÆ¤Ç¤â¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¥¤¥³¡¼¥ëÈÈºá¼Ô¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï¥Æ¥í¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤¿ÇÓ³°¼çµÁ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³Æ¹ñ¤Î¸øÅªÅý·×¤ä³Ø½Ñ¸¦µæ¤Ç¤½¤ì¤¬Ìµº¬µò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¡£¡Ö°ÜÌ±¤Ë¤è¤ë¶§°ÈÈºá¡×¤Ð¤«¤ê¤¬¥È¥é¥ó¥×¤Ë¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Îã¤¨¤Ð»ÊË¡¾Ê¤¬2024Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¸¡µó¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ä¡¢ÊÝ¼éÇÉ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Î¥±¥¤¥È¡¼¸¦µæ½ê¤¬2025Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ê¬ÀÏ¤Ç¤â¡¢°ÜÌ±¤ÎÈÈºáÎ¨¤ÎÄã¤µ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÊ¸²½¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¼°Ò¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤¤¬¤«¤ê
¥±¥¤¥È¡¼¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï1990Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Î¼ý´Æ³ÎÎ¨¤¬11¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔË¡ÂÚºß¼Ô¤Ï5¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡¢¹çË¡Åª¤Ë°Ü½»¤·¤¿¿Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï2¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Ç¤âÈÈºá¼Ô¤Ë¤Ê¤ëÍ×°ø¤Ï¡Ö³°¹ñ¿Í¤«ÈÝ¤«¡×¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤½¤Î¿Í¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿·ÐºÑÅª¼Ò²ñÅª¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤ÈÂ¿¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈÈºá¼Ô¡×¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Çº£ÅÙ¤Ï¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤ÏÊ¸²½¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¼°Ò¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÀâ¤¬ÂæÆ¬¤·¤¿¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¥à¥¹¥ê¥à¤Î½»Ì±¤¬ÁÀ¤¤·â¤Á¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö½÷À¤Î¸¢Íø¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¡×¡Ö³Ø¹»¤Ç¥Ï¥é¥ë¤Î¿©»ö¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡×¡Ö¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¤ªµ§¤ê¤ò»Ï¤á¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¦Èà¤é¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ï¤¬¹ñ¤ÎÊ¸²½¤¬Íð¤µ¤ì¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¸«¤ë¤È¤½¤ì¤Ïº¬µò¤Î¤Ê¤¤¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢º³»ö¤Î²áÂç»ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀÇò¤Ç¤¢¤ë¡ÊÆüËÜ¤Ç¤â¥à¥¹¥ê¥à½»Ì±¤ÎÅÚÁò¡ÖÌäÂê¡×¤âÆ±¤¸¡Ë¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ç´ÊÃ±¤ËÏÀÇË¤µ¤ì¤ë¡Ö³°¹ñ¿Í¥¤¥³¡¼¥ëÈÈºá¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÀâ¤È°ã¤Ã¤ÆÁ´ÂÎÅª¤ËÛ£Ëæ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÌäÂêÅÀ¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£
¢£¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤é¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¡×¤È¤Ï¡©
²¤ÊÆ¤Ç¤Ï»Ô¾ì¸¶Íý¼çµÁ¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¯¡¢º£¤Þ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¿¦¶È¤ä¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¼º¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤ËÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë»ÔÌ±¤¬ÅöÁ³¿ôÂ¿¤¯¡¢¥¹¥±¡¼¥×¥´¡¼¥È¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤È¤½¤ì¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¬¤Á¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¡ÖÊ¸²½¡¦¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¼°Ò¡×¤Î³°¹ñ¿Í¤¬Áä¶Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤âÎà»÷¤¹¤ëÇÓ³°¼çµÁÅª¤Ê¸ÀÀâ¤È¤·¤Æ¶áÇ¯¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤é¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤Î¤Ï¡ÖÎÉ¤¤³°¹ñ¿Í¡×¤ÇÆüËÜ¤Ë´¿·Þ¤¹¤ë¤¬¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¡Ö°¤¤³°¹ñ¿Í¡×¤ÏÉÔÍ×¤Ë¤·¤ÆÆüËÜ¤«¤éÄÉÊü¤¹¤ë¤Ù¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤âÎã¤¨¤Ð2025Ç¯10·î¡¢¹ñ²ñ¤Ç¡Ö°ìÉô³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë°ãË¡¹Ô°Ù¤ä¥ë¡¼¥ë¤«¤é¤Î°ïÃ¦¡×¤¬ÌäÂê¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï°ì¸«¤·¤Æ¤´¤â¤Ã¤È¤â¤ÊµÄÏÀ¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢´º¤¨¤Æ¡Ö°ãË¡¹Ô°Ù¡×¤È¶èÊÌ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Î°ïÃ¦¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤òÇË¤ë¿Í¤¬½èÈ³¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤Ç¤âÆüËÜ¿Í¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¶§°ÈÈºá¤ÇÍºá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¤ò¹ñ³°ÄÉÊü¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÉÔË¡°ÜÌ±¤Ç¤â¡¢ÈÈºá¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤
¤·¤«¤·¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ò´Þ¤á¤ÆÆüËÜ¿Í¤¬¤Ò¤¿¤¹¤éÌäÂê¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò»Ø¤¹¤Î¤«¡£ÃÏ°è¤Î¥´¥ß½Ð¤·¤ÎÆüÄø¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£ÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÂçÀ¼¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£ÊâÆ»¤òÀêÎÎ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤ÆÊâ¤¯¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£±¦ÇÉ¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¤Ç¤â³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë¡ÖÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡×¤òÂç¤´¤È¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¡ÖÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡×¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤Ê¤éÌäÂê¤Ë¤µ¤ì¤º¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¸ýÆ¬¤ÇÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤±¤ÇºÑ¤ß¡Ë¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤À¤±¸·È³¤¬½è¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤«¡£
¤³¤È¤´¤È¤¯¡Ö³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë¥ë¡¼¥ëÇË¤ê¡×¤Ð¤«¤ê¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬µ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ò¸«¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¡ÖÉÔË¡°ÜÌ±¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¡×¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿³ÆÃÏ¤ÎÂçµ¬ÌÏÂáÊá¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÌÖÂÇ¿Ô¤Ê¤ä¤êÊý¤Î¤¿¤á¡¢¹çË¡Åª¤ËºßÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«»ÔÌ±¸¢¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤âÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¶¯À©Åª¤ËÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎã¤â·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤ÎÈ¯¸À¤ò¸«¤Æ¤â¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÊÈóÇò¿Í¤Î¡Ë³°¹ñ¿Í¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«ÈóÇò¿Í¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÁ´ÈÌ¤¬¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤Î¤¬¼¡Âè¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¹çË¡Åª¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°Ü½»¤·¤Æ»ÔÌ±¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿Í¤â¤â¤Á¤í¤ó¿ôÂ¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï»ÔÌ±¸¢¤ÎÂçÎÌÇíÃ¥¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÈóÇò¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ÖÌ±Â²ÃÖ¤´¹¤¨¡×¤Î¸ÀÀâ¤¬¸«¤é¤ì¤ëÈéÆù
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤â¡¢¤ä¤êÊý¤ÏÌµÏÀ¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¤è¤¦¤ËÏª¹ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÈóÇò¿Í¤Î¸¢Íø¤¬¼ÂºÝ¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¡¢»ÔÌ±¸¢¤¬»ö¼Â¾å¾ò·ïÉÕ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤¬·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï·ë¶É¡¢¡ÖÉÔË¡°ÜÌ±¡×¤Ç¤â¡ÖÈÈºá¼Ô¡×¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï³°¹ñ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ë¿Í¡Ë¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¤¬³°¹ñ¿Í¤òÍÊ¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦±¢ËÅÏÀ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤Ç°ÊÁ°¤«¤é±¦ÇÉ¤ÎÃæ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Í¢Æþ¤µ¤ì¤¿·Á¤ÇºÇ¶áÆüËÜ¤Ç¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡ÖÌ±Â²ÃÖ¤´¹¤¨¡×¤Î¸ÀÀâ¤¬¤¢¤ë¡£Û©¤¯¡¢À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥¹¥È¡Ê¥æ¥À¥ä¿Í¤ÎÉÙ¹ë¤ÈÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡Ë¤ÏÀ¾ÍÎÊ¸ÌÀ¤ÎÇË²õ¤ª¤è¤ÓÇò¿Í¿Í¼ï¤Î¾ÃÌÇ¤ò²èºö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²¤ÊÆ¤ËÈóÇò¿Í¤Î°Ü½»¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¡¢½ÐÀ¸Î¨¤¬Äã¤¤Çò¿Í¤ò¡ÖÃÖ¤´¹¤¨¡×¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ë¥Î¡¼¡¦¥«¥ß¥å¡Ê¡Ø°ÛË®¿Í¡ÙÃø¼Ô¤Î¥¢¥ì¥Ù¡¼¥ë¡¦¥«¥ß¥å¤ÈÌµ´Ø·¸¡Ë¤Ê¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤¬2011Ç¯¤Ë½ñ¤¤¤¿¾®Àâ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¸½¼Â¤Îº¬µò¤¬³§Ìµ¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¤äÈï³²°Õ¼±¤À¤±¤ò´ð¤Ë¤·¤¿ÌÑÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤¬¶Ë±¦À¯ÅÞ¤ÎÂæÆ¬¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¤ÊÆ¤Ç¼¡Âè¤Ë¡Ö¼çÎ®¡×¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¼þÊÕ¤Î¿ÍÊª¤Ç¤â¤½¤ì¤òÂç¤Ã¤Ô¤é¤Ë¾§¤¨¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
ÈóÇò¿Í¤Î¹ñ¤Ç¡¢±¦ÇÉ¤Ë¤è¤ì¤Ð¥¢¥¸¥¢¤ò²¤ÊÆ¤ÎÄë¹ñ¼çµÁ¤«¤éµßºÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀïÁè¤òÀï¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆüËÜ¤Ç¤âÇò¿Í¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¿Í¼ï¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¤¹¤ë¤³¤Î¡ÖÌ±Â²ÃÖ¤´¹¤¨¡×¤Î¸ÀÀâ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈéÆù¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ï¡Ö¤â¤í¤¤¤â¤Î¡×¤Ê¤Î¤«
¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¶ËÃ¼¤Ê±¢ËÅÏÀ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢ÆüËÜ¡Ê²¤ÊÆ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤¬¡Ë¤ÎÇÓ³°¼çµÁ¤Î¹Ô¤Ãå¤¯¤È¤³¤í¤Ï¼«¸ÊÇËÌÇ¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Í¸ýÃÖ´¹¿å½à¤ò²¼²ó¤ëÄã½ÐÀ¸Î¨¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤¬Âç¤¤¯ÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï³°¹ñ¿Í¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Ü½»¼Ô¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ÂçÀª¸Æ¤Ó´ó¤»¤Æ¡¢·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
³°¹ñ¿Í¤òÂ¿¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤Ë½»¤ßÃå¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤âÊÑ²½¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤âÊÑ²½¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤È¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤Á°Ü½»¤ÎÎò»Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢°Û¤Ê¤Ã¤¿Ê¸²½¤¬Í»¹ç¤·¤¢¤¦¤³¤È¤ÇÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤â¤½¤âÊ¸²½¤ä¼Ò²ñ¤Ï·è¤·¤Æ°ìÄêÉÔÊÑ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢Îã¤¨¤ÐÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤Ç¤âÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ÏÊÑ²½¤¹¤ë¡£ÇÓ³°¼çµÁ¼Ô¤Ï¡Ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»×¤¤ÉÁ¤¯¡Ë¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¡¢°Ü½»¼Ô¤òÂ¿¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¡ÖÌ±Â²ÃÖ¤´¹¤¨¡×¤µ¤ì¤ë¤ÈÁû¤°¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÌ±Â²À¤Ï¤â¤í¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£
Îò»ËÅª¤ËÆüËÜ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ÛÊ¸²½¤ò¼õÍÆ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÆüËÜ¤é¤·¤µ¡×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£º£¤â¡¢¤½¤ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Î·ÑÂ³¤·¤¿È¯Å¸¤òËÜÅö¤ËË¾¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°Ü½»¼Ô¤ò¼õÍÆ¤¹¤ë¤·¤«Æ»¤Ï¤Ê¤¤¡£
----------
üâ¶¶ ½¡ÎÜ¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤½¤¦¤ë¡Ë
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Âç³Ø¥¢¥Ö¥À¥Ó¹» µÒ°÷¶µ¼ø
1968Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¡£±Ñ¹ñ¥¨¥»¥Ã¥¯¥¹Âç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¤ÆË¡³Ø½¤»Î¹æ¡Ê¹ñºÝ¿Í¸¢Ë¡¡Ë¼èÆÀ¡£¥¢¥à¥Í¥¹¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¹ñºÝ»öÌ³¶É¡¢¹ñÏ¢¿Í¸¢¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÉûÂåÉ½¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¿Í¸¢»ñÎÁ¥»¥ó¥¿¡¼ÃóÆüÂåÉ½¡¢Âçºå½÷³Ø±¡Âç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯8·î¤«¤é¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Ë¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Âç³Ø¥¢¥Ö¥À¥Ó¹»µÒ°÷¶µ¼ø¡£ÀìÌç¤Ï¿Í¸¢¡¢¹ñºÝË¡¡¢Ãæ¶áÅì¡¢ÆñÌ±ÌäÂê¤Ê¤É¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Ï¶ì¤·¤ßÂ³¤±¤ë¡¡¤Ê¤¼¹ñÏ¢¤Ç²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¡Ê¸½Âå¿ÍÊ¸¼Ò¡Ë¡¢¡ØHuman Rights and Drug Control: the False Dichotomy¡Ù¡ÊHart Publishing¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Âç³Ø¥¢¥Ö¥À¥Ó¹» µÒ°÷¶µ¼ø üâ¶¶ ½¡ÎÜ¡Ë