µ×ÊÝ·ú±ÑàÉé½ýÎ¥Ã¦á¤Ç¸í»»¡¡£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£´¡Ë¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÎ×¤àËÌÃæÊÆ£×ÇÕ½Ð¾ì¤¬Âç¥Ô¥ó¥Á¤À¡£
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¡Ê£±£¸Æü¡Ë¤ÇÉé½ýÂà¾ì¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Ï£±£¹Æü¤Ë¡Ö¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢º¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¡ÊÂÀ¤â¤âÎ¢¡Ë¤Î¶ÚÆù¤ËÂ»½ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£²óÉü¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð¾ì²ÄÈÝ¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¡£µ×ÊÝ¤â£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¥±¥¬¤Ç¾¯¤·¤Î´ÖÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤º²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤âµ×ÊÝ¤âÁ´¼£¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤äÉüµ¢»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸øÉ½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Å£Ó£Ô£Á£Ä£É£Ï£Ä£Å£Ð£Ï£Ò£Ô£É£Ö£Ï¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ïµ×ÊÝ¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ê¥ª¥é¥ó¥À£±Éô¡Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¡¢¥é¥¦¥ë¡¦¥â¥í¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Çµ×ÊÝÂåÌò¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤¬¶ÛµÞÊä¶¯¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤Î¤âÆüËÜ¿Í£Í£Æ¤ÎÉüµ¢¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡££²£³ºÐ¤Î¥â¥í¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç½ÐÈÖ¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë¤â½êÂ°¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç¤â½½Ê¬¤Ê¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£·ç¾ìÃæ¤Ë¥â¥í¤¬Âç³èÌö¤¹¤ì¤Ð¡¢µ×ÊÝ¤¬Éé½ý¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ¤âÂ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Þ¤Ç¤¢¤ÈÈ¾Ç¯¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£³·î¤Ë±Ñ¹ñ±óÀ¬¤·¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¶¯¹ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤È¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝ¤ÏÉüµ¢¸å¡¢ºÆ¤Ó¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¡¢£×ÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£