PyunA.,が描く“悪魔的魅力”ランジェリー♡Enfel DEVIL LINE発売

天使と悪魔、相反する魅力を纏うランジェリーブランド「Enfel(エンフェル)」から、刺激的な新作が登場します。SNS総フォロワー90万人超のモデル/インフルエンサー・PyunA.(ぴょな)がプロデュースする本ブランドは、あざと可愛さとセクシーさを共存させた唯一無二の世界観が魅力。2026年1月19日(月)19時より公式オンラインストアで発売される新作は、あなた自身も知らなかった“悪魔な一面”をそっと引き出してくれる存在です♡

悪魔のように誘惑するDEVIL LINE

今回登場するのは、Enfelの世界観をより濃密に表現したDEVIL LINE。

可憐なフラワー刺繍に繊細なレース、そして計算されたカッティングが組み合わさり、“可愛い”だけでは終わらない大人の色香を演出します。

ブラジャーはB～Gカップ、アンダーバスト65～75まで対応し、ショーツはフルバックとTバックの2タイプを展開。気分やシーンに合わせて、自分らしいセクシーを選べるのも魅力です。

COHINA×SOMETHINGコラボ♡小柄女性のための美脚デニムが登場

色香を操る2つのカラー展開

展開カラーは、危うさを秘めたカーキと、知的で官能的なネイビーの2色。カーキは深みのある色合いが肌に溶け込み、落ち着きの中に妖艶さをプラス。

フラワー刺繍の可愛らしさと透け感レースが絶妙なバランスを生み出します。

一方ネイビーは、ホワイトベースに上品なネイビー刺繍が映えるドラマティックな一着。どの角度から見ても曲線美が際立ち、静かに理性をほどくような魅力を放ちます。

価格・サイズで選ぶ理想の一着

価格はブラジャーが各3,500円、ショーツはフルバック・Tバックともに各1,500円と、手に取りやすい設定。

ショーツサイズはSサイズ(ヒップ:82-90cm)、Mサイズ(ヒップ:87-95cm)、Lサイズ(ヒップ:92-100cm)まで揃い、体型に合わせて美しくフィットします。

カラーはカーキ、ネイビーの2色展開で、どちらもDEVIL LINEならではの刺激と品格を兼ね備えています♪

新しい“私”に出会うために

EnfelのDEVIL LINEは、ただ身に着けるだけで気持ちまで変えてくれるランジェリー。可憐さの奥に潜む悪魔的な魅力が、日常に小さな高揚感を与えてくれます。

自分の“好き”を肯定し、まだ知らない自分に出会うための一歩として、この一着を選んでみてはいかがでしょうか。PyunA.が描く世界観を、ぜひあなたの素肌で感じてみてください♡