秋田地方気象台は「風雪と高波および大雪に関する秋田県気象情報」を午前5時58分に発表しました。



沿岸では、冬型の気圧配置の影響により、西よりの強い風やしけとなるでしょう。



20日は雪を伴った強い風や高波に注意・警戒してください。



また、県内では、21日未明から大雪に注意・警戒してください。



＜概況＞

20日は低気圧が急速に発達しながら日本の東から千島近海へ進み、日本付近は冬型の気圧配置が次第に強まるでしょう。





21日から25日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。このため、沿岸では雪を伴った西よりの強い風となり、海上ではしけるでしょう。また、県内では、大雪となる所もある見込みです。予想よりも気圧の傾きが大きくなった場合や、発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の西よりの風や高波、大雪となる可能性があります。＜風の予想＞20日に予想される最大瞬間風速は沿岸で30メートル、内陸で25メートルです。＜波の予想＞20日に予想される波の高さは5メートルです。＜雪の予想＞20日午前6時から21日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、山沿いで50センチ、平野部で20センチです。21日午前6時から22日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、山沿いで50センチ、平野部で30センチです。22日午前6時から23日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、山沿いで50センチ、平野部で30センチです。その後も降雪が続き、積雪はさらに増える見込みです。＜防災事項＞沿岸では20日昼過ぎにかけて、雪を伴った西よりの強い風による建物への被害やふぶきによる交通障害に、20日昼前から夜遅くにかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に注意・警戒してください。また、県内では、21日未明から大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。今後発表される防災気象情報に留意してください。