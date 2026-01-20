外観と内装に宿る大胆なコントラスト

2026年1月23日から25日までの3日間、大和ハウス プレミストドーム（札幌市豊平区）を会場に「ジャパンモビリティショー札幌2026（JMS札幌2026）」が開催されます。

最新のモビリティや自動車技術が一堂に会する本イベントは、北海道では数少ない本格的なモーターショーとして、クルマ好きのみならず幅広い層から注目を集めています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ斬新「大きな“四駆SUV”」の姿です！（21枚）

今回のショーでは国内外のメーカーが多彩な車両展示を予定していますが、その中でもひときわ存在感を放つと見られているのが、トヨタの最高峰ブランド「センチュリー」に属するSUVモデルのテーラーメイド仕様です。

すでに実車は2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」で一般公開されていますが、北海道では初の展示となり多くの来場者にとって貴重な体験となりそうです。

センチュリーは1967年に初代が誕生して以来、日本を代表するショーファーカーとして特別な地位を築いてきました。

皇室関係者や政財界の要人、企業トップの公用車として用いられてきた歴史は、その信頼性と格式の高さを雄弁に物語っています。

華美な演出ではなく、あくまで静かで威厳のある佇まいを重視する姿勢は、海外のラグジュアリーカーとは異なる「日本的な高級」を体現する存在として評価されてきました。

2018年に登場した3代目センチュリーでは、伝統的なデザインを守りながらもハイブリッドシステムを採用し、時代に即した進化を遂げています。

そして2025年には、センチュリーが単一車種ではなく、レクサスやGRと同様に複数モデルを展開する独立ブランドとして位置づけられることが発表され、大きな話題となりました。

これはセンチュリーが国内専用の特別車から、より広い市場と価値観に向けたブランドへと歩み出したことを意味しています。

そのブランド戦略を象徴する存在の1つとして挙げられるのが、2023年に登場したSUVモデルのセンチュリーです。

全長5205mm×全幅1990mm×全高1805mmという堂々たるボディサイズに、「威風凛然」をテーマとしたデザインを融合させ、従来のセダンとは異なる新時代のショーファーカー像を提示しました。

後席の快適性を最優先とする思想はそのままに、SUVならではの高い着座位置や優れた乗降性を取り入れることで、利用シーンの幅を大きく広げています。

パワートレインには、3.5リッターV型6気筒エンジンにモーターを組み合わせたプラグインハイブリッド（PHEV）システムを採用し、システム最高出力は412psを発揮。

前後にモーターを配置する電動AWD（E-Four Advanced）を組み合わせることで、滑らかで力強い走行性能と高い静粛性を両立しています。

また、センチュリーSUVはフルオーダーに近い注文製作システムを採用している点も特徴です。

ボディカラーや内装素材、細部の仕立てに至るまで、オーナーの要望に応じたきめ細かな対応が可能であり、まさに「一台一様」の価値を提供するモデルとなっています。

JMS札幌2026で展示が予告されているセンチュリーSUV テーラーメイドは、その注文製作の可能性を象徴的に示す一台です。

ベースとなるのは市販のセンチュリーSUVですが、エクステリアには現行ラインナップには設定されていないマットブラックのボディカラーが採用され、フロントグリルやモール、ホイールに至るまでブラックで統一されています。

これにより、従来のセンチュリーが持つ端正なイメージとは異なる、精悍で重厚な雰囲気を強く放っています。

一方、インテリアに目を向けると、その印象は一転します。車内は緋色（やや黄色みのある鮮やかな赤色）を基調とした大胆なカラーコーディネートが施され、シート表皮やステッチ、内装材の随所に特別な仕立てが与えられています。」

外装の静けさと内装の情熱的な色使いの対比は、テーラーメイドだからこそ可能な表現と言えるでしょう。

この車両はあくまで参考出品ではありますが、センチュリーが今後どこまで顧客の要望に応えていくのか、その方向性を具体的に示す存在となっています。

※ ※ ※

JMS札幌2026に展示されるセンチュリーSUV テーラーメイドは、単なる高級SUVではなく、ブランドとして進化を続けるセンチュリーの現在地を象徴する一台です。

すでに実車は公開されているものの、北海道の地で改めて披露されることで、多くの来場者がその思想やこだわりを肌で感じる機会となるでしょう。

日本の美意識と最先端のモビリティが融合したセンチュリー。その新たな可能性を示すこのテーラーメイド仕様は、JMS札幌2026の中でも特に記憶に残る展示のひとつになりそうです。