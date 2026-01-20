竹田麗央がオフシーズンの写真を一挙に公開 地元・熊本でリフレッシュ、そして温暖なハワイ・オアフ島へ
竹田麗央が自身のインスタグラムを更新。「12月と1月の思い出」とだけ記すと、18枚の写真や動画を一挙に投稿した。
【写真】竹田麗央とくまモン「ちょいと似てる」？
地元のシンボル、熊本城の写真からスタート。2枚目は昨年末、仲良しの小祝さくらと一緒にスポンサー契約を結ぶ企業へ挨拶に行った時の写真。またウェア契約を結ぶブランドのイベントに参加した時に、小祝、稲垣那奈子、中村心と撮った写真も公開した。また今年は正月から熊本でも雪が降ったが、ニット帽をかぶらせた小さな雪だるまや、人気キャラ「くまモン」との写真、大型ショッピングセンター「ゆめタウン」の前での写真など、地元でリラックスしている様子も。後半はハワイを訪問。青い海に沿って走る道や映画などのロケ地としても有名なクアロアランチの雄大な景観を撮影した動画、ビーチに打ち寄せる大きな波の写真を公開。そして最後は米国男子ツアー「ソニーオープン・イン・ハワイ」が開催されたワイアラエカントリークラブの7番ホール。グリーンサイドのパームツリーがコースの頭文字の「W」に見える有名な場所での記念写真だった。たくさんの写真を見たファンは「いいリフレッシュになりましたか」「今年の活躍を今から楽しみにしています」「パワフルなリオを応援してます」「くまモン リオモン ちょいと似てる」などのコメントを寄せていた。米国女子ツアーに本格参戦した昨シーズン、3月には「ブルーベイLPGA」で日本人選手の先頭を切って優勝を飾ると、メジャー大会「全米女子オープン」では2位タイに入るなど、30試合中28試合で予選を通過、8試合でトップ10入りを果たすという好成績。CMEグローブポイントランキングは2位の山下美夢有に次ぐ4位に入る好成績を残した。今年は1月29日にフロリダ州で開幕する「ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ」にエントリー。米ツアー通算3勝目、そして年間複数回優勝を期待して、多くのファンが日本から熱い声援を送る。
