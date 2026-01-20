米下部ツアーは2日連続で日没順延 石川遼は「69」で4差暫定17位に浮上、大西魁斗は暫定26位
＜ザ・バハマズ・グレート・アバコクラシック 2日目◇19日◇ザ・アバコ・クラブ・オン・ワインディング・ベイ（バハマ）◇7296ヤード・パー72＞米国男子下部コーン・フェリーツアー第2戦は、前日に日没順延された第1ラウンド（R）と第2Rが行われた。ただ2日目も日没によりサスペンデッドになった。
今季同ツアーを主戦場にする石川遼と大西魁斗が出場。石川はホールアウトし5バーディ・2ボギーの「69」と伸ばした。トータル4アンダーで、順位も首位と4打差の暫定17位タイまで浮上した。大西は、16ホールを消化し2日目が終了。1バーディ・1ボギーのパープレーで、あす残り2ホールをプレーする。順位はトータル3アンダーの暫定26位タイで、予選通過圏内につけている。トータル8アンダーの暫定トップにはヘイデン・バックリー（米国）ら2人が立っている。第2Rは現地時間20日午前7時に再開、第3Rが同9時20分にスタートを予定している。
