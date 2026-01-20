２０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）がトキ（高石あかり）に英語を教えるシーンが放送された。

ヘブンの記事が大反響だったことに味を占めた松江新報の梶谷（岩崎う大）は、またも夕食時にヘブン宅にやってきて、ネタを求める。

毎日毎日何かネタがあるわけでもなく、トキも迷惑そうな顔を隠せない。仕方なく、ヘブンがトキに英語を教えているところを梶谷に公開。紙は「ＰＡＰＥＲ」などと言うも、トキは「ペイプー」。夫のことは「ヘズブン」と発音し、ヘブンも「グッド！」というと、トキは嬉しそうに「センキョー」と返していた。

トキは、まだまだ英語を覚えきれていないが「センキョー」（Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ）は、数少ない覚えた言葉。今週に入り「センキョー」を連呼しており、ネットでは奇しくも前日、高市早苗総理が表明した解散からの選挙を連想する声も。「センキョー♡はかわいかったね タイムリーだし（笑）みんな選挙いこうね」「図らずもたまたまセンキューがセンキョー タイムリーなんよ」「選挙前のセンキョー」「今日もトキがセンキョーと言っているので＃総選挙２０２６ には皆さん投票行きましょう」などの声が上がっていた。