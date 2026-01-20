サッカーのスペイン１部Ｒソシエダード所属で、１８日のホーム（レアレ・アレーナ）のバルセロナ戦で先発し、後半２４分に負傷交代した日本代表ＭＦ久保建英（２４）が日本時間２０日未明に自身のＳＮＳを更新した。

心配される負傷について「怪我で少しの間離脱することになりました。大事な時期にチームの力になれず悔しいですが、しっかり治して強くなって戻ってきます」とつづった。

１―０で迎えたバルセロナ戦の後半２１分。久保は左サイド深くからの縦パスを追い、前方へスプリントしたところで異変が起きた。突然、左太もも裏を押さえながら苦悶（くもん）の表情を浮かべ、背番号１４がピッチに倒れ込むと、Ｒソシエダードの本拠は騒然。自力で立ち上がることができず担架でピッチを後にし、同２４分に交代となった。

左太もも裏を痛めたとみられ、担架でピッチを後にした。スペインメディアは「重度の肉離れ」と状況を報じていた。マタラッツォ監督（４８）も試合後「検査結果は出ていないが、筋肉系のけがだ。どれだけ離脱するかは分からない」と険しい表情で話していた。北中米Ｗ杯まで５か月を切っており、日本のファンからも心配の声があがっていた。