女優の加藤あい（43）が20日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。

「昔から旅行が大好きでした。でも若い頃、憧れて目を向けていたのは海外ばかり」と書き出した加藤。「20代で留学をしたとき、他国から来た留学生たちが自分の国についてよく知っている姿を見て、私は日本のことをあまり知らないな、と恥ずかしく感じた記憶があります」と振り返った。

「子供たちには、広い世界を見て、知ってほしいなと思っています。そのためにも、まずは自分たちの国のことを知るところから始めようと、昨年の終わり頃から子供たちと一緒に日本全国の都道府県を巡る旅を始めました」と報告して「第一弾は九州から。福岡では残念ながら屋台体験はできなかったものの、子供たちは初めてのとんこつラーメンを味わい、とり天や長崎ちゃんぽん発祥のお店と言われるレストランにも足を運びました」と旅行の様子をアップ。「大分の地獄めぐりは想像以上に楽しく、子供たちの記憶にも深く残ったよう。長崎は、街並みがとても印象的でした」とつづった。

ファンからは「可愛い」「素敵です」「美しい」「奇麗すぎて困ります」「素敵な取り組み」「考え方もステキで、ずっと憧れの女優さん」などのコメントが寄せられた。