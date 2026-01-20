２０日の東京株式市場は売り先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比２３４円安の５万３３４８円と続落。



前日まで日経平均は３日続落しているが日々の下げ幅としては限定的で、主力どころに持ち高調整の売りが出る一方、個別株の一角に値を飛ばす銘柄が相次ぐなど物色意欲は衰えていない。ただし、きょうは前日の米国株市場がキング牧師の生誕記念日で休場だったため手掛かり材料に事欠くなか、欧州株市場が総じて軟調だったことは逆風材料となる。高市早苗首相が前日の記者会見で２３日に衆院解散を正式表明したことは株式市場にはポジティブ材料となっているものの、ここにきて急速に水準を切り上げる長期金利の動向などが警戒され、先物主導の売りなどに神経を使う地合いとなりそうだ。



