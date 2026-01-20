元大関琴風の中山浩一さん（６８）（元尾車親方、津市出身）は、東前頭筆頭だった１９７７年１１月の九州場所で北の湖をがぶり寄りで破り、初金星を挙げた。

平幕が横綱を倒す金星は、力士にとって生涯の思い出にもなるが、「上に勝てば勝ったで、後が怖い」というのもまた、番付社会の「常識」だった。（三木修司）

「北の湖関がお呼びです」

「琴風関、琴風関。至急土俵まで来てください。北の湖関がお呼びです」

そんなアナウンスが流れたのは、初金星を挙げた九州場所後に開かれた長崎の島原巡業だった。「忘れもしない」という体験だ。

金星で自身初の三賞となる殊勲賞も獲得した。巡業先で北の湖と顔を合わせたくなかった琴風は、会場の体育館裏に締め込みなどが入った明け荷を持って行き、こっそりと支度をしていた。「本土俵に行きたくないなあ……」「（運動場に描いた円の中で相撲を取る）山稽古で汗をかいて終わりにしよう」。そんな逃げ腰でいたら案の定、呼び出しがかかった。

力士はもちろん、会場に響き渡る放送を聞いたお客さんも「何だ、何だ」と稽古場に集まってくる。

仕方なく土俵に顔を出すと早速、北の湖から稽古相手の指名を受けた。「本場所で１番勝てたから、稽古場でも五分で取れるかといったら、大間違い」。横綱と２０番取れば全敗か１勝１９敗が関の山だ。相撲界独特の「かわいがり」で徹底的にしごかれ、実力の違いをこれでもかと見せつけられた。「金星なんて間違って勝っただけ」という現実を身をもって知り、これが横綱だと教えられた。

「上には勝たない方が楽だよな」

荒稽古から早く解放されたいと、力を抜いたらもっと大変だ。稽古場ではほかの横綱や大関も注視している。「ほらあ、琴風！ もっと力を出さんか、この野郎！」。激励という名の罵声が四方八方から飛んでくる。仕上げのぶつかり稽古が終わった頃には、汗と砂にまみれた体は、ぼろぞうきんのようだった。

幕内力士といっても当時２０歳の若造だ。「上には勝たない方が楽だよなって思ってしまう」。それは無気力でも何でもない。横綱や大関は、新鋭をそういう境地に持っていかせる威厳があった。「だから近寄りがたかったんだ、すべてにおいてね」と、昨日のことのように話した。

稽古後の風呂場やちゃんこ場も厳格だった。

巡業先では銭湯を貸し切りにする。男湯は、横綱と大関の専用だ。関脇や小結の三役以下の力士は皆、女湯を使った。風呂に入った後はちゃんこを囲むが、ここにも掟（おきて）がある。横綱、大関が風呂から上がって箸をつけない限り、料理が出来上がっていてもほかの力士は手をつけられない。髷（まげ）をほどいて頭を洗った時はなかなか戻って来ず、「お預け」が延々と続いた。

一事が万事。それぞれに礼儀や規律が貫かれ、番付は絶対だった。だからこそ稽古に精進し、一つでも上の番付を目指した。

「ぺらぺらしゃべると後が怖い」

「昭和の時代、『力士は口数が少ない』などと言われていた。だが、それは無口なのではなく、『ぺらぺらしゃべると後が怖い』と誰もが知っていたからだ」

現代の力士はニコニコ顔でよくしゃべる。

「ＮＨＫ中継の勝利者インタビューでも、下手すれば『作戦通り』ぐらいのことは平気で言うよね。それって、『横綱や大関が平幕の作戦に負けた』って公言しているような話。負けた上位も支度部屋のテレビで見ているからね。そんな大きなことを言ったら『この野郎！』となって、巡業先で束になってかわいがられちゃうよ、昔は（笑）」

中山さんは現在、「琴風浩一」の名でＮＨＫ大相撲中継に専属解説者として登場している。昨年１１月の九州場所では、千秋楽の優勝決定戦で安青錦に敗れて賜杯を逃すなど、対戦成績で分の悪い横綱豊昇龍に向けてこんな話をした。

「豊昇龍は理屈じゃないですね。とにかく巡業に行ったら毎日、安青錦を土俵に引っ張り上げて稽古をする。その中から勝ちパターンを自分の体でつかみ取る。それしかないですね」

オブラートに包んだ言い方だが、歴代の横綱、大関は皆、そうやって威厳を保ってきた。上位陣には、その権限と責任があると伝えたかったのだろう。

琴風豪規

ことかぜ・こうき １９５７年、津市栄町生まれ。７１年４月、大関時代の琴桜の元に弟子入りし、同年７月、佐渡ヶ嶽部屋から初土俵。幕内優勝２度。引退後は、豪風（押尾川親方）、嘉風（中村親方）ら関取１２人を育てた。相撲協会の事業部長など歴任。現ＮＨＫ専属解説者。